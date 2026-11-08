Drága Ladák és itt a piros, hol a piros: így festett egy pesti autópiac az átkosban – retró fotók

Bizonyára még sokan emlékeznek arra, hogy a szocializmus évtizedeiben lényegében a Merkur vállalat monopóliuma volt az új autók értékesítése, a megrendelt Zsigulik, Trabantok, Skodák és más KGST-modellek átvételére pedig hosszú éveken át kellett várni. Emiatt faramuci helyzet állt elő a Magyarországon: egy fiatal, jó állapotú kocsiért jóval többet el lehet kérni, mint az újért, ami különösen a Ladák kínálatánál csúcsosodott ki: miközben egy új dupla körlámpás 1500-as 180 ezer forintba került, egy – azonnal elvihető – másfél éves példányért akár 320 ezret is elkértek. De vajon hol?

Fotó: Fortepan/Prohászka Imre

Egy időben ezekre az adásvételekre is rátette kezét az állam (1964-ben megnyitott a Merkur híres Röppenytű utcai telepe, amit később az Öv utcai követett), később azonban liberalizálták a kereskedelmet, így lakossági apróhirdetések útján is lehetett használt autót venni. Na meg autópiacokon, melyek idővel minden vidék nagyvárosban kialakultak, az ország legnagyobbja pedig 1969-ben nyitott meg a Dobi István (ma Albertirsai) úton, a BNV melletti parkolóban. Ennek világából szemezgetünk galériánkban, az utolsó fotókon pár érdekes Autóker felvétellel.