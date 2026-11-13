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autós hír

Megőrültek az autósok, büntetőfékezés-cunami volt a Margit-hídon, az M0-áson és az M7-esen!

1 órája
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Négy büntetőfékezős esetet fűzött össze egy videóba a Bpiautósok. Feltartották a felelősöket, de megtorolni volt idejük.
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Lebuktak a büntetőfékezők: videón a pofátlan akciók
Fotó: Bpiautósok

Négy különböző eset, több helyszín, de egy közös pont: az agresszív közlekedési magatartás. Volt, aki jobbról előzött, majd büntetőfékezett, másikuk még tolatni is elkezdett a másik autós felé. A felvételeken jól látszik, milyen veszélyes helyzeteket teremthet, amikor valaki a közlekedésben akarja levezetni az indulatait. 

Taxival türelmetlenkedett

Az első eset november 5-én történt az M0-s autóúton. A beküldő első és hátsó fedélzeti kamerája is rögzítette az eseményeket. Beszámolója szerint egy taxiként használt Tesla vezetője több közlekedőt is veszélyeztetett agresszív manővereivel. Egy alkalommal csak centimétereken múlt az ütközés. A történet azonban itt nem ért véget: a Tesla vezetője jobbról előzte meg a BYD-t, majd elé vágott és erőteljesen a fékbe taposott. A manőverrel a mögöttes forgalomban haladókat is hirtelen fékezésre kényszerítette, így ismét csaknem baleset alakult ki.

Elévágott a fehér Golf, majd a fékbe taposott

A második felvétel szintén az M0-son készült, november 10-én este, Szigetszentmiklós és Halásztelek között, az M1-es irányába. A beküldő leírása szerint egy Volkswagen Golf GTI vezetője bevágott elé, majd durván büntetőfékezett. A felvételen ezúttal is egy olyan szituációt láthatunk, amelyben egyetlen indokolatlan manőver több közlekedő biztonságát veszélyeztetheti.

Fotó: Bpiautósok

A sínen előzött a Margit hídon

A beküldő szerint egy agresszívan közlekedő Toyota Camry vezetője először vészfékezett, majd tolatni kezdett az autója felé november 8-án. A történtek után az autós ismét feltűnik, ezúttal már a villamossíneket használva előzésre. A beküldő szerint az adaptív tempomat akadályozta meg az ütközést

Jobbról vágott be a Mercedes

A negyedik felvétel az M7-es autópályán, az M1-es csatlakozásánál készült. A beküldő a leírása szerint adaptív tempomatot használt, amikor a mögötte érkező Mercedes E-osztály jobbról megelőzte, majd elé vágott és büntetőfékezett. Azt írta, hogy szerinte a radaros sebességtartó rendszer beavatkozása akadályozta meg az ütközést.

Négy eset, négy különböző közlekedési szituáció, de egyikben sem lett volna helye az indulatoknak. Attól, hogy valaki lassabban halad, esetleg feltartja a mögötte érkezőt, még senkinek nincs joga veszélyes manőverekkel elégtételt venni. Egy büntetőfékezésből pillanatok alatt súlyos baleset lehet.
 

 

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