A BYD-tól nem idegen a különleges extrafelszerelés, de a Fangchengbao Tai 9-es plug-in hibrid szabadidő-autóhoz kínált Foldable Smart Cabin-hoz hasonlót eddig legfeljebb tanulmányautón láthattunk: a kormánykerék gombnyomásra összecsukódik és visszahúzódik a műszerfalba, teljesen szabaddá téve a vezető előtti teret. Félreértések elkerülése végett nem haladás közben történik a dolog, hanem a várakozás idején enged szabad teret a vezetőnek az autó mindössze 10 másodperc alatt. A mechanizmus és a mozgatómotorok elkészítésénél a cég humanoid robot fejlesztése során szerzett tapasztalatait hasznosították a mérnökök.
Egyelőre a pihenést könnyíti meg a BYD összecsukható kormánykereke
Három felszereltséggel készül a BYD Fangchengbao Tai 9-es, ezek közül csak a csúcsmodell kapja az összehajtható kormányt, de a többi kivitel vásárlói se panaszkodhatnak. Az 5,27 méteres karosszériában három üléssornak jut hely, minden sorban ketten utazhatnak, a fejtámla kivétele után síkba hajthatóak az első ülések. A könyöklőben lévő tároló 6 darab palack befogadására alkalmas hűtődoboz, a szélvédő tövében van egy 12,3 colos műszeregység, a műszerfalon egy 30 colos érintőképernyőt helyeznek el kissé az anyósülés elé tolva. Alapszinten elöl, középsőtől már az első két sorban vannak fűthető, szellőztethető masszázsfunkciós ülések, itt már a tetőből lehajtható 21,4 colos kijelző is a hátul utazók rendelkezésére áll, a csúcsmodellben az üléstámlára is kerülnek képernyők. A raktér 665-1245 között változik, a csomagtérfedél lehajtható alsó része 300 kg-mal terhelhető.
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Itt debütál a BYD legújabb plug-in hibrid hajtása, a DMS Super Hybrid All-Round Platform 1,5-ös turbómotort használ áramfejlesztőként, a kerekeket két darab, összesen 544 LE/675 Nm teljesítményű villanymotor hajtja. A 66,48 kWh kapacitású akkumulátorral a kínai szabvány szerint 400 km-es elektromos hatótávolság érhető el, a teljes hatótávolság 1630 km; lemerült akkumulátorral 6,4 l/100 km a szabványos fogyasztás, a 10-97%-os töltés 9 perc alatt megvan a BYD saját szupergyors töltőjén. Az elektronika kerekeként képes irányítania hajtóerőt, tengelyenként elektronikusan vezérelt differenciálzár is van, széria az összkerék-kormányzás, ami 10 méter alatti fordulókört tesz lehetővé.