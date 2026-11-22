A BYD-tól nem idegen a különleges extrafelszerelés, de a Fangchengbao Tai 9-es plug-in hibrid szabadidő-autóhoz kínált Foldable Smart Cabin-hoz hasonlót eddig legfeljebb tanulmányautón láthattunk: a kormánykerék gombnyomásra összecsukódik és visszahúzódik a műszerfalba, teljesen szabaddá téve a vezető előtti teret. Félreértések elkerülése végett nem haladás közben történik a dolog, hanem a várakozás idején enged szabad teret a vezetőnek az autó mindössze 10 másodperc alatt. A mechanizmus és a mozgatómotorok elkészítésénél a cég humanoid robot fejlesztése során szerzett tapasztalatait hasznosították a mérnökök.

10 másodperc alatt csomagolja el magát a műszerfalba a BYD összecsukható kormánya - álló helyzetben, hogy kényelmesen pihenhessen a sofőr

Fotó: BYD

Egyelőre a pihenést könnyíti meg a BYD összecsukható kormánykereke

Három felszereltséggel készül a BYD Fangchengbao Tai 9-es, ezek közül csak a csúcsmodell kapja az összehajtható kormányt, de a többi kivitel vásárlói se panaszkodhatnak. Az 5,27 méteres karosszériában három üléssornak jut hely, minden sorban ketten utazhatnak, a fejtámla kivétele után síkba hajthatóak az első ülések. A könyöklőben lévő tároló 6 darab palack befogadására alkalmas hűtődoboz, a szélvédő tövében van egy 12,3 colos műszeregység, a műszerfalon egy 30 colos érintőképernyőt helyeznek el kissé az anyósülés elé tolva. Alapszinten elöl, középsőtől már az első két sorban vannak fűthető, szellőztethető masszázsfunkciós ülések, itt már a tetőből lehajtható 21,4 colos kijelző is a hátul utazók rendelkezésére áll, a csúcsmodellben az üléstámlára is kerülnek képernyők. A raktér 665-1245 között változik, a csomagtérfedél lehajtható alsó része 300 kg-mal terhelhető.

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