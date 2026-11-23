Nemrég dobta piacra a BYD a Sealion 5 DM-i plug-in hibrid szabadidő-autóját, ami nagyon közel került az addigi slágermodell, a Seal U DM-i plug-in hibrid SUV-hoz. A 2027-es modellévvel helyreállítják a házon belüli rangsort azzal, hogy a nagyobb méretű modell is megkapja a beépített Google-alkalmazásokat futtató fejegységet, ezzel párhuzamosan nagyobb motorteljesítményt és csomagteret is kapnak az ügyfelek.

Burgundi vörös színben is választható a 2027-es BYD Seal U DM-i

Fotó: @Laidea.es / BYD

Kényelmesebb és jobb digitális élményt kapnak a BYD-ügyfelek

Kívülről legfeljebb csak az új karosszériaszínek (burgundi vörössel és grafit kékkel bővül a paletta) árulkodnak a BYD Seal U DM-i megújulásáról. Az utastérben immár nem forgatható a középső kijelző, ami felszereltségtől függően 12,8 vagy 15,6 colos lehet. A Google Maps és Google Assistant mellett további alkalmazások letöltésével lehet személyre szabni a rendszert. Kényelmesebb első üléseket használnak, van egy új kék-szürke belső hangulat. Gazdagabb a felszereltség, már a Boost alapszinten is van két indukciós töltő, műbőr kárpit első ülésfűtéssel és kormányfűtéssel, a hifi 9 hangszórós. Comfort és Design szinten már hátsó-szélső ülésfűtés és első ülésszellőztetés is van, 10 hangszórós Infiniti hifit adnak fel-a-fejjel kijelzővel együtt. A Design csúcsmodellnél az öszkerékhajtáshoz csatlakozóan Homok és Sár üzemmódokkal bővül a tudás.

Fotó: @Laidea.es

Teljesen új független hátsó felfüggesztést készítettek az autónak, amelynek köszönhetően a csomagtér a korábbi 425 helyett már 530 literes alaphelyzetben (Design-felszereltségen a mélynyomó miatt 510 liter); kényelmesebbre hangolták a felfüggesztést. Már nem a kormányoszlophoz csatlakozik, hanem a kormányműbe hajt be a rásegítést adó villanymotor, ami jobb visszajelzést biztosít a sofőrnek. Alapfelszerelésként adják az 1,5-ös turbómotort (130 LE/220 Nm), az első hajtómotor 204 LE/300 Nm teljesítményű, összkerékhajtásnál a hátsó hajtómotor 204 LE/340 Nm-es; a rendszerteljesítmény elsőkerékhajtásnál 238 LE, míg összkerékhajtásnál 374 LE.

Fotó: @Laidea.es

Boost alapszinten 18,3 kWh-s akkumulátort adnak, ami 80 km-es elektromos hatótávolságot biztosít, egyébként 26,6 kWh kapacitású az akkumulátor és 130/114 km-es az elektromos hatótáv. A 11 kW-os fedélzeti töltő már kétirányú, a megfelelő adapterrel áramforrásként is használható a BYD Seal U DM-i, és már villámtöltés lehetősége is rendelkezésre áll 55 kW teljesítménnyel (30-80%-os töltés 15 illetve 20 perc alatt). Az akkumulátoros-elektromos változat változatlan technikával, de a plug-in hibrid modellnél bemutatott új utastérrel folytatja pályafutását.