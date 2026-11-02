Balesetet szenvedett a világ egyik legdrágább szuperautója, leszakadt a hátsó tengelye – videó

A BYD prémium elektromosautó-márkájához, a Yangwanghoz tartozó U9 Xtreme nagy sebességgel tért le a kijelölt nyomvonalról, majd a pálya szélén lévő korlátnak ütközött egy kínai tesztpályán. A november 2-án közzétett felvételek szerint az ütközés következtében a jármű hátsó tengelye teljesen kiszakadt. A sofőr ennek ellenére nem sérült meg, és a beszámolók szerint saját erejéből tudott kiszállni az autóból.

BYD: összetört a 3 millió dolláros Yangwang U9 Xtreme szuperautó Forrás: Youtube

A baleset feltehetően egy 500 kilométer per órás sebesség elérésére irányuló teszt során történt. A BYD ugyanis novemberben az Egyesült Arab Emírségekben készül megkísérelni az 500 kilométer per órás határ átlépését. A tervekről korábban Stella Li, a vállalat alelnöke beszélt, később pedig Hu Hsziao-csing, a Yangwang értékesítési részlegének vezetője is megerősítette a rekordkísérlet szándékát.

Közel 3000 lóerős elektromos szuperautó

A Yangwang U9 Xtreme négy elektromos motorral rendelkezik, amelyek együttes csúcsteljesítménye eléri a 2220 kilowattot, vagyis a 2977 lóerőt. Az autó 1200 voltos, szilícium-karbid alapú elektromos platformra épül, teljesítmény-tömeg aránya pedig tonnánként 1200 lóerő. A modellt egy 80 kilowattórás akkumulátor látja el energiával, amelyet nagy teljesítményű, 30C-s kisütési technológiával szereltek fel.

A különleges szuperautó már korábban is rekordot állított fel: a németországi Automotive Testing Papenburg tesztpályán 496,22 kilométer per órás sebességet ért el, ezzel a világ leggyorsabb sorozatgyártású autójává vált.

A mostani baleset azonban jól mutatja, milyen komoly műszaki és biztonsági kihívást jelent az 500 kilométer per órás sebesség elérése. A Yangwang U9 Xtreme speciális aerodinamikai csomagot, nagyméretű hátsó szárnyat, valamint 20 colos kerekeket és félslick gumiabroncsokat kapott. A BYD egyelőre nem közölt részleteket a kínai tesztpályán történt baleset okáról, így azt sem erősítették meg, hogy valóban az 500 kilométer per órás rekordkísérlet közben történt-e az ütközés.

A BYD Yangwang U9 Xtreme balesete ellenére a novemberre tervezett egyesült arab emírségekbeli rekordkísérlet továbbra is napirenden van. A vállalatnak azonban a történtek után különösen fontos lesz bizonyítania, hogy az autó ilyen szélsőséges sebességnél is képes biztonságosan működni.