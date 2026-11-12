Centiken múlt a rolleres élete, a mozdony fedélzeti kamerája rögzítette a vérfagyasztó pillanatokat

Egynyomtávos vonalon haladt a szerelvény, a mozdony fedélzeti kamerája pedig mindent rögzített. A sorompó nélküli átjáróhoz közeledve a sebesség folyamatosan csökkent, a vonat szinte sétatempóban érkezett a kereszteződéshez, ám az utolsó pillanatban vérforraló dolog történt.

Lehet, hogy zenét hallgatott

Az átjáróhoz érve egy rolleres gurult át a mozdony előtt, ha kb. 1,5-2 méterrel előrébb jár a vonat, a meggondolatlan srácról már csak múlt időben beszélhetnénk. Ez az eset is hűen rávilágít arra, milyen veszélyek leselkednek az emberre, ha nem elég körültekintő: mobilozás, zenehallgatás vagy csak egyszerűen elbambulás, és máris megvan a baj. Mint most is, pusztán a szerencse mentett életet, de ez a legtöbbször nem elég!