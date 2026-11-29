A Toyota Corolla a világ legnagyobb darabszámban értékesített autójának számít azok közül, amelyek hátulján generációról generációra ugyanaz a típusnév szerepel.
Közös a 12 generációban, hogy a fejlesztők a biztonság, a megbízhatóság, a kényelem, a teljesítmény és az kedvező ár legoptimálisabb kombinációjára törekedtek, de a konstrukciókban – a 37 milliós eladású Golf-sorozattal ellentétben – már jelentős különbségek figyelhetők meg, az első négy generáció például még hosszmotoros, és hátsókerék-meghajtású volt – és az ötödiknél is volt ilyen opció a sportváltozat esetében – és csak utána váltott a Toyota a máig megtartott keresztmotoros, fronthajtású elrendezésre. Kevesen tudják, hogy Corolla elnevezés a latin nyelvből származik, és a virágot körülvevő sziromkoszorút jelenti.
A népautó ötlete az 1960-as évek elején merült fel a Toyotánál, amikor Japánban felgyorsult a gazdasági fejlődés az újjáépítés után, és egyre nagyobb lett a jólét. Ekkor nőtt a népesség 100 millió fő fölé, és hatalmas metropoliszok alakultak ki. Mivel egyre nagyobb távolságokat kellett megtenni, komoly igény mutatkozott a bővülő középosztály részéről egy megfizethető, teljes értékű autóra, amelyben az egész család elfér, ellentétben a korábban népszerű miniautókkal. A Toyota a társadalmi változásra egy újfajta járművel válaszolt, amelyet Haszegava Tacuo főmérnök irányításával fejlesztettek ki, és a Toyota City-ben épült új Takaoka üzemben gyártottak, szigorú minőség-ellenőrzés mellett.
A Corolla a tökéletes példája annak a máig érvényes Toyota-elvnek, hogy a megfelelő autót a megfelelő helyen és a megfelelő időben kell kínálni. Ma már 11 ország 14 gyárában készülnek a típus különböző változatai, amelyeket mindig az adott régió igényeihez igazítanak. Európában 1967-ben indul el az értékesítés, és azóta a teljes mennyiség 17 százaléka, közel 10 millió Corolla itt talált gazdára. Hágába, a híres Lowman Autómúzeumba hívott a Toyota a Corolla 60. évfordulója alkalmából, itt felvonult az összes generáció, és többet még vezetni is lehetett.
Első generáció (E10): 1966–1970
Négy év alatt fejlesztették ki az eredeti Corollát, melynek választéka két- és négyajtós szedánból, valamint kétajtós kombiból állt. Az 1,1 literes, 60 lóerős négyhengeres az új K motorcsaládba tartozott, amely egészen 2007-ig gyártásban maradt. Olyan technikai újdonságok jelentek meg az első Corollában, mint a padlóra szerelt, négyfokozatú kézi sebességváltó – ilyen először került japán autóba –, a tárcsafék, a többpontos biztonsági öv és a kétfokozatú ablaktörlő. Mindössze három év alatt Japán legkelendőbb autója vált belőle, négy év alatt egymillió fogyott belőle.
Második generáció (E20): 1970–1974
Megjelent a kétajtós kupé karosszéria, újak voltak az 1,2 és 1,4 literes motorok, 2335 mm-re nőtt a tengelytáv, előre kanyarstabilizátort építettek be. Ez volt az első Corolla, amelyhez sztereó FM rádió, légkondicionáló, szélvédőmosó és a hátsó gyermekzár is rendelhető volt. 1971-től a Toyota portugáliai partnerénél is elindult az összeszerelés Japánból érkező készletekből. 1972-ben érkezett az első sportmodell, a ferdehátú Levin, amelynek neve villámcsapást jelent. Ebben az 1,6 literes, kétvezérműtengelyes 2T motor 115 lóerőt küldött a hátsó kerekekre. Hatalmas sikert aratott az E20: 2,4 millió példány készült belőle, a kombi 1978-ig gyártásban maradt.
Harmadik generáció (E30): 1974–1979
A Toyota a biztonság, a kényelem, és az emisszió javítását tűzte ki célul, utóbbi érdekében megjelent a katalizátor és az üzemanyag-befecskendező (csak a Levinben, 1977-től). Ez az első Corolla, amelynek tervezésénél szélcsatornát is alkalmaztak. Hatalmas volt a motor- és karosszériaválaszték, megjelent B-oszlop nélküli kupé és a praktikusabb háromajtós Liftback is. Javult a komfort a több zajszigeteléssel és a passzív biztonság is a gyűrődőzónákkal, oldalsó védelemmel, valamint az előfeszítős, visszacsévélődő biztonsági övekkel. Több mint 3,75 millió példány készült ebből a nemzedékből, amely az olajválságnak is köszönhetően Amerikában is népszerű volt.
Negyedik generáció (E70): 1979–1983
Főleg a vezethetőség és a hajtásláncok terén hozott nagy fejlődést a szögletesebb formájú negyedik nemzedék. Ez az első Corolla négy tárcsafékkel (bizonyos változatok esetén), fogasléces kormányművel, szervokormánnyal, tekercsrugós, többlengőkaros, Panhard-kitámasztásos hátsó futóművel, és dízelmotorral. Az 1,8 literes, 58 lóerős öngyújtós 1982-ben csatlakozott a választékhoz, amelynek része volt az új, felülvezérelt, egyvezértengelyes, könnyűfém hengerfejes 1,5-ös és 1,6-os benzines is. Jobb minőségű anyagokat alkalmaztak az utastérben, a használati értéket pedig többek között a kupé és a Liftback osztottan lehajtható hátsó ülései növelték.
Ötödik generáció (E80): 1983–1987
A fiatalabb vezetőket megcélzó, 3,3 millió példányban készült ötödik nemzedék a típus történetének addigi legátfogóbb modellváltását hozta. Először alkalmaztak számítógépet a karosszéria tervezésekor, valamint a hajtásláncok és vezérlőrendszerek fejlesztésekor. Végre elsőkerék-meghajtásra és keresztben elhelyezett motorra váltott a Corolla (leszámítva az AE86 sportváltozatot), ami javított az utastér helykínálatán és kényelmén. A padló alacsonyabbra, a kormánykerék előrébb került, és a meredekebb hátsó szélvédő is hozzájárult a térkínálat növeléséhez. Az opciók között szerepelt a központi zár, az elektromos ablakemelő, a napfénytető, és – a kategóriában elsőként – a négyfokozatú automata váltó is.
Hatodik generáció (E90): 1987–1991
Minden részletét újratervezték a Corollának, hogy emeljék a minőségérzetet és a komfortot. A lekerekítettebb formájú karosszéria számítógépes optimalizálása csökkentette a zajt és a rezgéseket. Megjelent a hosszirányban állítható kormányoszlop, a magasságában állítható biztonsági öv és a deréktámasz. A választékban szedán, kupé, ferdehátú, kombi és furgon is szerepelt, először jelentek meg összkerekes kivitelek, a kombiban differenciálzárral is. Hat benzines és egy dízelmotor állt rendelkezésre 64 és 145 lóerő közötti teljesítménnyel, a japán belpiacos Levin kupéban elektronikusan állítható lengéscsillapítás (TEMS) is volt.
Hetedik generáció (E100): 1992–1995
Erre a rövid életű nemzedékre hatással volt a Toyota prémiummárkája, Lexus, a szedán formavilágát egyenesen az LS 400 luxusautó ihlette. Először vonták össze a futómű és a hajtáslánc fejlesztésével foglalkozó csapatokat, emellett versenypályás teszteket is végeztek az Európában elvárt sportos menettulajdonságok elérése érdekében. Gömbölyűbb és merevebb lett a 60 helyett már 90 százalékban galvanizált, 37 százalékban nagyszilárdságú acélból épített karosszéria, emellett kevesebb elemből állt, az illesztési hézagai pedig szűkebbek lettek. Tágasabb lett az utastér a megnövelt hossznak, tengely- és nyomtávnak köszönhetően. Átdolgozták az elöl-hátul MacPherson futóművet, a kerékméret 14 colra nőtt, a fényszóró üvegről polikarbonátra változott. 1994-ben már alapáron járt a vezetőoldali légzsák, és elindult a gyártás Törökországban.
Nyolcadik generáció (E110): 1995–2000
Stratégiai változás történt a „békalámpás” generációval: ahelyett, hogy globális modellként fejlesztették volna, most először az európai változatokra helyezték a hangsúlyt, és 1998-ban a gyártást is elkezdték az angliai Burnastonban. Költségcsökkentés miatt megmaradt a hetedik generáció padlólemeze, de a fejlesztést az egyre erősödő környezetvédelmi szempontok is meghatározták. Nagy hangsúlyt fektettek a fenntartási költségek csökkentésére is, ezért egyszerűbbé vált a szervizelés és javítás. Ez volt az első Corolla változó szelepvezérlésű (VVT-i) benzinmotorral, közös-nyomócsöves dízellel és műholdas navigációval. Kölnben WRC raliautó is készült belőle, ami 1999-ben gyártói vb-címet szerzett a Toyotának.
Kilencedik generáció (E120): 2000–2006
Európa ismét kiemelt célpiac volt: a karosszéria formáját itt tervezték meg, a háromajtós változat csak itt volt választható. Új lett a padlólemez, az üvegek, az oszlopok és a tető síkba illesztése egyszerre teremtett prémium megjelenést és kisebb légellenállást. Megjelent a Lexus modellekben is alkalmazott, sötétben látványos Optitron műszeregység. Az európai kínálatban az Angliában gyártott ferdehátú modellek mellett a Törökországban gyártott szedán és egyterű (Corolla Verso) szerepelt. Kilencféle hajtáslánccal készült az E120, köztük D-4D dízellel és 1,8 literes VVT-i benzinmotorral is, amely szívóként 192, kompresszorosként 224 lóerőt adott le.
Tizedik generáció (E140): 2007–2012
Ezt a generációt a világ egyes részein Corollaként ismerték, míg Japánban és Európában Auris néven került forgalomba a három- és ötajtós ferdehátú változat (a szedán maradt Corolla). Fejlesztésénél a „belülről kifelé” elvet követve elsőbbséget élvezett az utastér mérete. A motorválasztékban 1,4 literes és új 1,6 literes VVT-i motorok szerepeltek, de volt 1,4 literes D-4D dízel is, míg a csúcsmodellt 177 lóerős 2,2 literes D-4D hajtotta, és egyedi multilink hátsó felfüggesztést kapott (Japánban 3,5 literes, 280 lóerős V6-ossal szerelt Blade Master változatot is kínáltak). Európában a légkondicionáló, a dönthető hátsó ülés és az elektromos szervokormány már alapfelszerelésnek számított, egyes változatokhoz robotizált sebességváltó is rendelhető volt. 2010-ben érkezett az Auris Hybrid a Prius hajtásláncával, de kedvezőbb áron.
Tizenegyedik generáció (E170): 2013–2018
Ennél a Corolla nemzedéknél – amely ferdehátúként és kombiként továbbra is Auris néven volt ismert Európában – a fejlesztésnél elsősorban a menetdinamika javítására koncentráltak, amit jobb súlyelosztással, valamint a futómű és a hibrid hajtás finomhangolásával értek el. A hajtásláncok között kisturbós benzin- és dízelmotor, valamint a már említett öntöltő hibrid is szerepelt, utóbbi kategóriaelső, 3,8 literes átlagfogyasztással büszkélkedhetett (NEDC ciklus). 100 mm-rel nőtt a tengelytáv, ami jóval nagyobb hátsó lábteret eredményezett. Az európai Auris az Egyesült Államokba is eljutott, ahol sportmodellként Scion iM és Corolla M néven forgalmazták.
Tizenkettedik generáció (E210): 2019-től
Ismét Corollának hívnak minden karosszériaváltozatot, a korszerű TNGA platform alacsonyabb súlypontot és merevebb karosszériát eredményezett, ami javította a vezethetőséget és a rugózási komfortot. Európában csak öntöltő hibrid hajtás elérhető, a ferdehátú és a nyújtott tengelytávú, tágas kombi vásárlói már választhatnak az 1,8, illetve 2,0 literes rendszer közül, attól függően, hogy a hatékonyságot vagy a sportosságot részesítik-e előnyben (a török gyártású szedán csak az 1,8-assal készül). 2020-ban jelent meg a Corolla Cross nevű SUV.
A Corolla-kakukktojás, ami a vezetési élményről szól
1983 és 1987 között készült a nyolcadik generációhoz tartozó, de műszakilag önálló utat járó AE86, melynek típusjelzésében az „A” a motorcsaládra utal, az „E86” pedig a Corolla nyolcadik nemzedékén belüli változatot jelöli. Megfizethetőségével, megbízhatóságával, jó vezethetőségével hamar a sportos sofőrök kedvencévé vált a kis hátsókerék-meghajtású, hátul merev tengelyes kupé, ráadásul kiváló tuning- és driftautó-alapnak bizonyult. Kétajtós lépcsőshátú és háromajtós ferdehátú liftback karosszériával készült, versenyautónak elsősorban az előbbit választották a merevebb struktúrája miatt. Japánban Corolla Levin és Sprinter Trueno néven is ismert (utóbbi különlegessége a bukólámpás fényszóró), Európában viszont Corolla GT és GTi néven forgalmazták (hagyományos lámpákkal). Megbízható és pörgős motorja, opcionális sperrdiffije és agilis menettulajdonságai hamar népszerűvé tették. Japánban„Hachi-Roku” (Nyolc-hat) néven vált ismertté, aztán az Initial D című manga-képregény, és a belőle készült anime sorozat révén popkulturális ikonná vált a 90-es években az egész világon.
Mindig is a bakancslistámon volt, hogy egyszer ki akarok próbálni egy „Hacsit”, ami a hágai évfordulós rendezvényen végre összejött. Nem az alufelnis, pleximaszkos, fekete-fehér belsejű Levin felszereltségű „diszkós” verzió, hanem a jóval visszafogottabb megjelenésű, 13 colos, dísztárcsás lemezfelniken gördülő, hátsó szárny nélküli AE86 jutott nekem, amit nem bántam, mert tudtam, hogy a lemezek alatt nincs különbség köztük. Már a beülés után éreztem, hogy ebben a Corollában minden a vezetőről szól: alacsony az üléspozíció, a vékony tetőoszlopok nem zavarják a kilátást, a háromküllős, vékony karimájú, bőrrel bevont, légzsák nélküli sportkormány remek fogású, és a váltókar csak arasznyi távolságban van tőle.
Kényelmesek a puha, fejtámlával egybeépített plüss ülések, a háttámla masszív oldaltámaszai egyértelműen jelzik, hogy itt valami emlékezetes fog történni az indítás után. Ugyanis az AE86 fénypontja egyértelműen a 4A-GE kódnevű kétvezértengelyes, négyhengeres szívómotor, amelyből Japánban eleinte 130, majd később 160 lóerőt lóerőt is kihozott a Toyota, de az európai változata is 125 lóerős volt. Ez mai szemmel nem tűnhet soknak, de a ménesnek mindössze 955 kilót kell mozgatnia, ráadásul az akkor még laza emissziós normák nem fojtották meg, emiatt úgy veszi a gázt, mint egy versenymotor, és egészen 7600-ig lehet pörgetni, ami cseppet sincs ellenére.
Bár a városközpontjában kijelölt rövid tesztút nem sok lehetőséget adott az AE86 kiismerésére, majdnem így is sikerült belefutni egy traffipaxba, mert a kocsi hangulata azonnal magával ragadott. A szervó nélküli, nem túl közvetlen kormányzás nem fukarkodik a visszajelzésekkel, a négytárcsás fékrendszer mai mércével is határozott, a motor 6000-es fordulat fölött kezd igazán élni, és a pillesúlyú autót úgy röpíti, mint őszi vihar a kiszáradt falevelet (gyorsulás 0-100 km/h: 8,3 mp). Csak a rövid áttételezésű, ötfokozatú kézi váltó volt kisebb csalódás a mindössze 40 ezer km-t futott, 40 éves tesztautóban, mert valamiért nem volt olyan pontosan kapcsolható, mint a korábbi Corollákban.
Mit hozhat a jövő?
Varhatóan 2027 második felében mutatkozik be a Corolla 13. generációja, amelynek formájából a 2025 végén leleplezett tanulmányautó adott ízelítőt. Belső égésű, öntöltő hibrid, és – a típus történetében először – plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtáslánccal is készül majd. A hatodik generációs hibrid hajtás alapja egy vadonatúj, kompakt méretű, 1,5 literes benzinmotor, amely több mint 15%-kal takarékosabb lesz a régi 1,8-asnál, így az átlagfogyasztása 4 liter alá mehet. A fogyasztáscsökkenést a kisebb mechanikai súrlódás, a hatékonyabb hőgazdálkodás, az elektromos veszteségek mérséklése és a kisebb légellenállás együttesen teszi lehetővé.