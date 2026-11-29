A Toyota Corolla a világ legnagyobb darabszámban értékesített autójának számít azok közül, amelyek hátulján generációról generációra ugyanaz a típusnév szerepel.

Szinte áttekinthetetlenül széles a Toyota Corolla családfája, de a hágai rendezvényre minden nemzedékből eljutott legalább egy képviselő

Fotó: Jayson Fong / Toyota

Közös a 12 generációban, hogy a fejlesztők a biztonság, a megbízhatóság, a kényelem, a teljesítmény és az kedvező ár legoptimálisabb kombinációjára törekedtek, de a konstrukciókban – a 37 milliós eladású Golf-sorozattal ellentétben – már jelentős különbségek figyelhetők meg, az első négy generáció például még hosszmotoros, és hátsókerék-meghajtású volt – és az ötödiknél is volt ilyen opció a sportváltozat esetében – és csak utána váltott a Toyota a máig megtartott keresztmotoros, fronthajtású elrendezésre. Kevesen tudják, hogy Corolla elnevezés a latin nyelvből származik, és a virágot körülvevő sziromkoszorút jelenti.

A 70-es évekbeli modellek vizslatják az aktuális nemzedékét a Corollának. Hamarosan ez is kifutó modell lesz

Fotó: Gulyás Péter

A népautó ötlete az 1960-as évek elején merült fel a Toyotánál, amikor Japánban felgyorsult a gazdasági fejlődés az újjáépítés után, és egyre nagyobb lett a jólét. Ekkor nőtt a népesség 100 millió fő fölé, és hatalmas metropoliszok alakultak ki. Mivel egyre nagyobb távolságokat kellett megtenni, komoly igény mutatkozott a bővülő középosztály részéről egy megfizethető, teljes értékű autóra, amelyben az egész család elfér, ellentétben a korábban népszerű miniautókkal. A Toyota a társadalmi változásra egy újfajta járművel válaszolt, amelyet Haszegava Tacuo főmérnök irányításával fejlesztettek ki, és a Toyota City-ben épült új Takaoka üzemben gyártottak, szigorú minőség-ellenőrzés mellett.

A Corolla a tökéletes példája annak a máig érvényes Toyota-elvnek, hogy a megfelelő autót a megfelelő helyen és a megfelelő időben kell kínálni. Ma már 11 ország 14 gyárában készülnek a típus különböző változatai, amelyeket mindig az adott régió igényeihez igazítanak. Európában 1967-ben indul el az értékesítés, és azóta a teljes mennyiség 17 százaléka, közel 10 millió Corolla itt talált gazdára. Hágába, a híres Lowman Autómúzeumba hívott a Toyota a Corolla 60. évfordulója alkalmából, itt felvonult az összes generáció, és többet még vezetni is lehetett.