Csúcsfogás: piásan, drogosan, jogosítvány nélkül vezetett, amúgy pedig 15 körözés volt ellene!

Fotó: Győr-Moson

A győri rendőrök november 1-én 11 óra 15 perckor közlekedésrendészeti ellenőrzés alá kívántak vonni egy autóst, mivel a vezetője és három utasa sem volt bekötve biztonsági övvel. A férfi a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, kivonta magát az intézkedés alól és menekülésbe kezdett, miközben több szabálysértést is megvalósított.

A mozgásban lévő kocsit a rendőri egységek az egész város terültén, illetve az M1-es autópálya rövid szakaszán is követték. Végül egy álló rendőrautónak ütközött a menekülő, ekkor elérte végpozícióját a járműve, majd a vezető kiszállt, és futva próbálta elhagyni a helyszínt, azonban a rendőrök elfogták.

Kiderült az igazoltatás során, hogy a járművezető ellen összesen 15 körözés volt érvényben, továbbá a vele szemben alkalmazott alkoholteszter és kábítószergyorsteszt is pozitív eredményt mutatott. A rendőrök számára az is kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetési jogosultsággal.

Az elkövetővel szemben szabálysértési- és büntetőeljárást is indítottak, elfogását követően, a Győri Rendőrkapitányságra állították elő, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.