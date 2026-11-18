Magyarországon is egy generáció alapélménye volt az Egyesült Államokban 1982 és 1986 között sugárzott (de sorozatként nálunk csak a rendszerváltás után tévéképernyőre került) Knight Ridernek, melynek csodaautója, a David Hasselhoff által vezetett KITT már akkor mesterséges intelligenciával rendelkezett, amikor arról még a nagy techcégek is csak álmodoztak.

Elképesztő összeget kértek el David Hasselhoff egykori autójáért Fotó: Broad Arrow Auctions

Elképesztő összeget kértek el David Hasselhoff egykori autójáért

Azóta sokszor apáról fiúra száll a rajongás, és már hazánkban is épültek élethű filmes replikák fekete Pontiac Firebird TransAm kupék alapjaira, illetve néhány autó eredeti filmes kellékként is fennmaradt az utókornak.

Fotó: Broad Arrow Auctions

Nemrég azonban egy egészen különleges példány bukkant fel a svájci Broad Arrow aukciósház árverésén, igaz, első ránézésre az 1982-es évjáratú Firebird nem tűnik sokkal különbnek, mint a többi másolat világszerte. Ezzel a példánnyal ugyanis maga David Hasselhoff (a szerep szerint Michael Knight) turnézott 1985-ben Európában, de nem színészként a sorozatot promotálva, hanem énekesként. Abban az évben elinduló zenészi karrierjéhez ideális színpadi díszletnek bizonyult KITT, majd a koncertsorozat után nyoma veszett, ’90 után pedig Svájcban bukkant fel.

Fotó: Broad Arrow Auctions

Azóta svájci tulajdonosai vannak az elöl piros futófénnyel felszerelt, utasterében a jellegzetes hang- és beszédeffekteket lejátszani tudó, ötliteres V8-as motor által (165 lóerő) hajtott Pontiac Firebirdnek, leszámítva egy rövid időszakot, amikor egy olasz tolvajbanda ellopta, és az Interpol segítségével került vissza jogos tulajdonosához. Prominens egykori tulaja, Hasselhoff miatt 250 ezer svájci frankos (több mint 98 millió forintos) minimálárat kértek érte az árverésen, ennyit azonban senki sem kínált érte, hiszen már replikák az összeg töredékéért megvásárolhatók.