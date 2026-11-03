Bezárt autót feltörni kockázatos, de nyitott kocsiknál megéri próbálkozni - gondolhatta ez a két fiatalember, de az élet más forgatókönyvet tartogatott. Az alábbi videó és a hatóság közleménye kitér a részletekre.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást B. E. (26) és B. A. (22) ellen. Az adatok szerint a két helyi férfi az elmúlt hetekben nyitva hagyott autókat fosztott ki a városban. Az egymást követő bejelentések után a rendőrök adatot gyűjtöttek, és hamar kiderítették, hogy a lopásokkal egy testvérpár gyanúsítható.

Kiderült az is, hogy a két fiatalember rendszeresen lezáratlan autókra utazott, ugyanis az elmúlt néhány hétben hét kocsit fosztottak ki, amivel több százezer forintos kárt okoztak. A nyomozók elfogták a két férfit, majd előállították a kapitányságra, kihallgatásukon beismerték a bűncselekményeket. Őrizetbe vették B. E.-t és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.