Döbbenetes adatok: ennyivel csökken a gyorshajtók száma, ha a Waze rendőrt jelez

Fotó: Queensland Police Service

Nem meglepő, hogy ha a Waze navigációs alkalmazás sebességmérést jelez, az autósok többsége azonnal beletapos a fékbe. Az ausztráliai Queensland államban végzett kísérletben azt vizsgálták, hogy mennyivel csökkent a gyorshajtások száma, ha az autósok úgy értesülnek, hogy mérés zajlik az adott útszakaszon. Mint kiderült, a figyelmeztetés megjelenése előtt az autók 55%-a ment a megengedettnél gyorsabban, utána csak 26%-a – írta meg a Traffix.

Egy civil autóval 33 út menti helyszínen álltak meg Queenslandben, és lézeres kézi sebességmérővel mérték az elhaladó autók sebességét – ugyanolyan típussal, amilyet az ottani rendőrség is használ. A sebességhatár a helyszíneken 40 és 100 km/h között változott. Átlagosan nagyjából 14 perc alatt jelentették be őket az autósok rendőri ellenőrzésként a Waze-en, és ettől a pillanattól ugyanannyi ideig mértek tovább, mint előtte.

Összesen 9052 mérést rögzítettek. Az átlagsebesség a jelzés előtt 1,2 km/h-val volt a határ fölött, utána 3,9 km/h-val alatta, vagyis az autók átlagosan nagyjából 5 km/h-val lassultak. A legnagyobb változás a 100 km/h-s szakaszokon volt: ott a jelzés előtt a sofőrök 64 százaléka ment túl gyorsan, utána 12 százaléka. Az iskolák körüli 40 km/h-s zónákban, amikor a korlátozás érvényben volt, a jelzés előtt a sofőrök majdnem kétharmada lépte túl a határt, és a figyelmeztetés után is több mint a harmaduk.

A Google tulajdonában lévő alkalmazásnak havonta több mint 150 millió felhasználója van, akik koppintással bejelenthetik a rendőrt vagy a traffipaxot, és a közelben járók megkapják a figyelmeztetést. A Google Maps és az Apple Maps is tudja ugyanezt. A tanulmányban ezen navigációs alkalmazások jelzéseit is figyelték, de a mérést a Waze első jelzése osztotta két szakaszra.