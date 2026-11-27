Az illegális drift pillanata

Fotó: Piaseczno város rendőrsége

Lengyelországban a közúti közlekedésről szóló törvény előírja, hogy a járművezetőnek tilos úgy vezetnie a gépjárművet, hogy azzal szándékosan a kerekek megcsúszását idézze elő. Egy 18 éves sofőr, aki Piaseczno városában közlekedett, láthatóan megfeledkezett erről a szabályról, és pont egy szolgálaton kívüli rendőr autója előtt kezdett driftelni a 3-as Compacttal, ráadásul a tettét felvette a fedélzeti kamera. Természetesen a rendőr azonnal értesítette a kollégáit, akik hamar megállították a tinit.

A fiatal BMW-s azzal próbálta magyarázni a történteket (a driftelést), hogy még csak három hónapja rendelkezik jogosítvánnyal, és egyszerűen elveszítette uralmát a jármű felett. A probléma azonban az, hogy minden járművezető – tapasztalati szintjétől függetlenül – köteles betartani a közlekedési szabályokat, és vezetési stílusát saját képességeihez igazítani.

A lengyel KRESZ is előírja, hogy a járművezetőnek olyan sebességgel kell közlekednie, amely lehetővé teszi a jármű feletti uralom megőrzését, figyelembe véve az aktuális közlekedési viszonyokat. Ennek megfelelően a tini sofőr magyarázata nem győzte meg a helyi rendőröket. A beszerzett információk és az esetről készült felvételek alapján a hatóság intézkedett: a sofőr jogosítványát három hónapra felfüggesztették, pénzbírsággal sújtották, továbbá 10 büntetőpontot kapott.