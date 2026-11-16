Napokon át óriási dugókra számíthatnak a Budapestre érkezők

Októberben komoly útépítési munkálatok borzolták az autósok és kamionosok kedélyeit, amikor az M0 autóút Deák Ferenc hídján végzett dilatációs elemcserék miatt két-két sávot lezártak, és emiatt több kilométeres dugók alakultak ki. Ezzel azonban messze nem értek véget a közlekedők megpróbáltatásai, hiszen az M1 sztráda több éves felújítási projektje mellett novemberben burkolatjavítási munkálatok kezdődtek a dél-budai agglomerációban, melyek e heti (november 16-20.) menetrendjéről részletes tájékoztatást adott a Magyar Közút.

Jelentős fennakadásokra kell, hogy számítsanak az autósok

Fotó: Magyar Közút / Facebook

Eszerint hétfőn az M0 autóúton, az Anna-hegy térségében zárva marad a külső sáv a 7-es út csomópontjáig, kedden és szerdán pedig a diósdi kihajtó előtti híd burkolatát javítják, ezért hol a belső, hol a középső sáv lesz lezárva. Fennakadások várhatók az M7-es autópályán is, ugyanis kedden és szerdán a Budapest felé vezető oldalon, a törökbálinti lehajtó után egy kilométeren át lezárják a külső sávot a leromlott állapotú aszfaltréteg cseréje miatt. Szerdán és csütörtökön Budaörsnél, a Sport utánál a két lassítósáv közül a belső, a rákövetkező napokon pedig a külső sávot zárják le, és főleg a reggeli, illetve a délutáni csúcsforgalomban várhatók nagy dugók.