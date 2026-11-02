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Erről mindenki megfeledkezik az új e-roller szabályok vitájában

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Gőzerővel készülnek az új jogszabályok, ám jó néhány ma is meglévő előírást tömegesen semmibe vesznek a rolleresek.
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Látva az egyre súlyosabb baleseti statisztikákat, illetve a szaporodó közlekedési konfliktusokat, jelentős szabályváltozásokat tervez a kormány az e-rollerek szabályozásában: két kategóriába sorolnák ezeket a mikromobilitási eszközöket (25 km/h alatti és 25-40 km/h megengedett legnagyobb sebességűek), ezek alapján – plusz a használó életkorához kötve – szabályoznák a sisakviselési kötelezettséget, az AM jogosítványra vonatkozó előírást, illetve a járdán haladás lehetőségét. Máris heves vitákat váltott ki a november 5-ig lakossági véleményezésre bocsátott tervezet, néhány meglévő szabály felett azonban nagyvonalúan átsiklik mindenki. 

E-roller
Sok e-rolleres ma sem tartja be a szabályokat
Fotó: Shutterstock

Egyrészt, Magyarországon most is tilos alkoholfogyasztás után elektromos rollert vezetni (hagyományos, lábbal hajtóst szabad), ugyanis a hatóságok és a bíróságok azt gépi meghajtású járműnek tekintik. Másrészt, a gyártók által eleve egyszemélyesnek tervezett eszközökön tilos utast szállítani, még a nagyobb teherbírású rollerek is egy vezető plusz csomag szállítására lettek kitalálva. Azok, akik ittasan vagy utast szállítva igazoltatásnál, illetve baleset miatt a rendőrök látókörébe kerülnek, a KRESZ-szabályok megsértése miatt büntetésre számíthatnak. 

2026.06.22 Kánikula, Hőség , Nyár
Fotó: Hatlaczki Balázs

Végül pedig egy másik, még kevésbé betartott előírásról is érdemes szót ejteni: a 25 kg-t meghaladó saját tömegű és legalább 14 km/h-s tervezési sebességű (vagy könnyebb, de 25 km/h-nál gyorsabb tempóra képes) e-rollerekre 2024 nyara óta kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, ami már átlagosan évi 6500-13 500 ezer forintos kiadást jelent, a sok baleset miatt ugyanis folyamatosan emelkednek a díjak. Bár a mulasztás komoly bírsággal járhat, és adott esetben a másik félnek fizetendő kártérítés összege is jelentős lehet, az adatok szerint nagyon kevesen kötnek biztosítást a nagyobb (segédmotornak minősülő) rollerekre hazánkban. 

 

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