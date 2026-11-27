Fotó: Hyundai

Az elődjénél valamivel nagyobb, nyolcadik generáció feltűnő, modern megjelenésű négyajtós, amely a manapság egyre fogyatkozó klasszikus, középkategóriás limuzinok közé tartozik. Külső dizájnja a Hyundai „Art of Steel” (az acél művészete) elnevezésű új formanyelve szerint készült, csakúgy, mint a nemrég leleplezett új Tucsoné.

Jellegzetes részletek a 4,8 méteres karosszérián a keskeny fényszórók és nappali fények, a határozott élekkel tagolt karosszériaelemek, az ajtókba simuló, kipattanó kilincsek és a hangsúlyos kerékjárati ívek. Megnőtt az új Hyundai Elantra generáció az elődhöz képest, hosszúságban (+85 mm), szélességben (+30 mm) és tengelytávban (+30 mm) is, a hátsó lábtér 29 mm-rel lett nagyobb.

Fotó: Hyundai

Koreában és Észak-Amerikában az Elantra kétféle benzinmotorral lesz elérhető: egy 149 lóerős, tisztán belső égésű, kétliteres szívómotorral, valamint egy 157 lóerős, 1,6 literes öntöltő hibrid rendszerrel – utóbbi már más európai Hyundai-modellekben is megtalálható. Bár a koreai gyártó hivatalosan még nem erősítette meg, hogy a legújabb generációt a globális piacra is szánja, a szedánt már tesztelik Európában, ami arra utal, hogy hamarosan itt is piacra fogják dobni. Állítólag készülőben van a nagy teljesítményű, várhatóan kb. 300 lóerős, turbómotoros Elantra N is, amely a Hyundai sportos modellkínálatát bővíti majd, és Michelisz Norbert következő TCR versenyautójának alapjául fog szolgálni.

Fotó: Hyundai

Belül a műszerfal és az ajtóburkolatok kialakítása szint körülöleli az üléseket, a hangulatot pedig testreszabható LED-es háttérvilágítás fokozza. Az Ioniq 3 kompakt villanyautóhoz hasonlóan a vezető előtti kijelzőt a műszerfal felső részén helyezték el. Ezzel a fontos információk közvetlenül a vezető látóterébe kerülnek, leolvasásukhoz nem kell levenni a tekintetet az útról, és feleslegessé válik a szélvédőre vetítő HUD.

Fotó: Hyundai

Egy nagyméretű, 12,9 vagy 14,6 colos érintőképernyő trónol a műszerfal közepén, amin a Hyundai új, Pleos Connect nevű operációs rendszerén fut. Ennek az a nagy újdonsága, hogy a navigációs, zenei és egyéb alkalmazások közvetlen rátelepíthetőek, így nincs szükség okostelefon-tükrözésre. A főképernyő alatt találhatók a klímaberendezés fizikai kapcsolói és tekerőgombjai.