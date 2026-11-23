Különös eset történt Kínában, egy lakókomplexum mélygarázsában. Egy elektromos autó egész éjszaka magától mozgott ide-oda, miközben folyamatosan próbált megfelelően parkolni. A tulajdonos később ellenőrizte a fedélzeti adatokat, és kiderült, hogy az önparkoló rendszer egyetlen éjszaka alatt 868 alkalommal aktiválódott.

Legalább 868 alkalommal parkolt le egyetln éjszaka alatt egy önvezető, elektromos autó (illusztráció) Forrás: Pexels

Egész éjszaka parkolgatott az elektromos, önvezető autó

Az önvezető autó szokatlan viselkedése a lakókomplexum biztonsági őreit is meglepte, akik értetlenül figyelték az éjszakai parkolgatást. Egyelőre nem tudni, mi okozta a különös műszaki hibát. Az sem derült ki, hogy az elektromos autó pontosan hányszor váltott parkolóhelyet, a 868-as szám ugyanis az önparkoló funkció aktiválásait jelöli. Azt azonban nem tudni, hogy ténylegesen hányszor próbálkozott parkolással és hányszor volt ez sikeres a gépkocsi részéről.

Az autó márkáját és típusát hivatalosan nem azonosították. Egyes értesülések szerint egy Avatr modellről lehet szó, amely a Huawei Qiankun ADS intelligens vezetéstámogató rendszerével működik – írja a Gazeta.ru.

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