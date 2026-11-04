Életveszélyes előzéseket rögzítettek a magyar utakon: centiken múlt a tragédia – videó

Egyszer egy szemből érkező autós miatt kellett hirtelen manővereznie a beküldőnek, a másodiknál egy menetrend szerinti autóbusz vezetője kényszerült félrehúzódásra és fékezésre. A harmadik felvételen pedig egy fehér Tesla vezetője vállalt egészen elképesztő kockázatot.

Az első eset október 29-én történt. A felvétel beküldője Bajáról Szeged felé tartott, amikor egy szürke MG ZS a szemből érkező forgalmi sort előzve bukkant fel előtte. „Az utolsó pillanatban én balra tartva ő meg a jobb oldalamon, az árok és a padka széle között csúszkálva kerültük el egymást” – írta meg a beküldő.

A második esetet egy menetrend szerinti autóbusz vezetője küldte be. A kombi passatos olyan helyzetben kezdett előzésbe, hogy végül a buszvezetőnek erőteljesen jobbra kellett kormányoznia és fékeznie. A szemből érkező teherautó vezetője is vélhetően fékezett, így szerencsére nem történt baleset. Az eset október 21-én, a 3-as főúton, Kerecsend és Kápolna között történt.

A harmadik felvételen egy autós egy jobbkanyarban kezdett előzni, miközben az előtte haladó, vele azonos irányba közlekedő autóbusz kitakarta a szemből érkező forgalmat. A Tesla vezetője így gyakorlatilag beláthatatlan útszakaszon kezdett előzésbe. Egy szemből érkező autós inkább lehajtott az útról, hogy elkerülje az ütközést. A Tesla végül vissza tudott húzódni a busz mögé. Az eset a 25-ös főúton, Felnémet és Szarvaskő között, a Szarvaskői és az Almári út kereszteződése előtt történt.