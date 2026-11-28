Ősrégi, 1901-es gyártású Lauren & Klement Slavia Type B csühög az empire stílusú vidéki kastély fűzfák és szökőkutak közt kanyargó útján, a nyeregben ülő korhű ruházatú férfi bal lábától pár centire bőr laposszíj juttatja el a hajtást az 1,75 lóerős motortól a hatalmas hátsó kerékig. Olyan a látvány, mintha a Sörgyári capriccio című Menczel-film forgatásán járnánk, de rögtön más kort idéz, amikor rövid köszörülés után beindítja valaki az 1101 Tudor ritka Roadster változatát. Mellőle lágy, hathengeres duruzsolással egy nagy fekete ős-Superb limuzin lódul meg a kijárat felé, a gyepen a Trekka nevű, Új-Zélandon 4x2-es Skoda-alapokra épített terepjárók állnak sorfalat.

1898-tól motorkerékpárt, majd 1905-től autót is gyártott a Laurin & Klement; húsz évre rá egybeolvadt a Skodával

Fotó: Škoda Auto

Amott a farmotoros korszak két sztárja, a „kalapos” imázzsal szakító 110 R és 130 Rapid kupé vár arra, hogy egy-egy újságíróval a kormány mögött, jellegzetesen megemelt orral bejárja a környező utakat Mladá Boleslav járásban; egy türkiz Feliciában a kolléganő nyitott vászontetővel indul magának új frizurát formázni. Egészen különleges időutazásra hív a Skoda Classic Days rendezvény, mely Csehszlovákia napjaiból természetesen nem a nélkülözést vagy az útszéli szerelgetést, hanem felemelő pillanatokat idézi meg gyönyörű múzeumi autóival. Közülük most bemutatunk öt, a régi időkben Magyarországon ismeretlen ismerősnek számító ritkaságot.

Komoly, két kabriót (drap Tudor, türkiz Felicia) is tartalmazó felhozatalból választottunk ki öt különleges modellt

Fotó: Škoda Auto

Popular Monte Carlo (1937) – a gördülő ékszerdoboz

Visszafelé nyíló, „öngyilkos” ajtót feltárva szállok be a Popular baloldali ülésére, de ez nem az jelenti, hogy én vezetnék: az 1937-es évjáratú masina hatalmas bakelit kormányát a jobbomon helyet foglaló, lelkes gyári múzeumi alkalmazott tekergeti. Ne feledjük, Csehszlovákiában a német megszállás előtti időkig (akárcsak nálunk) „balra hajts” közlekedés volt, a tömegautónak szánt Popular alapjaira épülő kupét eszerint rendezték be. Kevés kezelőszerv, de sok igényes anyag uralja a keskeny utasteret, és demokratikusan középen trónol az art déco stílusú, VDO licensz alapján Prágában gyártott kilométeróra, melynek mutatója lassan lépi át a 70-es értéket.