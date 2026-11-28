Ősrégi, 1901-es gyártású Lauren & Klement Slavia Type B csühög az empire stílusú vidéki kastély fűzfák és szökőkutak közt kanyargó útján, a nyeregben ülő korhű ruházatú férfi bal lábától pár centire bőr laposszíj juttatja el a hajtást az 1,75 lóerős motortól a hatalmas hátsó kerékig. Olyan a látvány, mintha a Sörgyári capriccio című Menczel-film forgatásán járnánk, de rögtön más kort idéz, amikor rövid köszörülés után beindítja valaki az 1101 Tudor ritka Roadster változatát. Mellőle lágy, hathengeres duruzsolással egy nagy fekete ős-Superb limuzin lódul meg a kijárat felé, a gyepen a Trekka nevű, Új-Zélandon 4x2-es Skoda-alapokra épített terepjárók állnak sorfalat.
Amott a farmotoros korszak két sztárja, a „kalapos” imázzsal szakító 110 R és 130 Rapid kupé vár arra, hogy egy-egy újságíróval a kormány mögött, jellegzetesen megemelt orral bejárja a környező utakat Mladá Boleslav járásban; egy türkiz Feliciában a kolléganő nyitott vászontetővel indul magának új frizurát formázni. Egészen különleges időutazásra hív a Skoda Classic Days rendezvény, mely Csehszlovákia napjaiból természetesen nem a nélkülözést vagy az útszéli szerelgetést, hanem felemelő pillanatokat idézi meg gyönyörű múzeumi autóival. Közülük most bemutatunk öt, a régi időkben Magyarországon ismeretlen ismerősnek számító ritkaságot.
Popular Monte Carlo (1937) – a gördülő ékszerdoboz
Visszafelé nyíló, „öngyilkos” ajtót feltárva szállok be a Popular baloldali ülésére, de ez nem az jelenti, hogy én vezetnék: az 1937-es évjáratú masina hatalmas bakelit kormányát a jobbomon helyet foglaló, lelkes gyári múzeumi alkalmazott tekergeti. Ne feledjük, Csehszlovákiában a német megszállás előtti időkig (akárcsak nálunk) „balra hajts” közlekedés volt, a tömegautónak szánt Popular alapjaira épülő kupét eszerint rendezték be. Kevés kezelőszerv, de sok igényes anyag uralja a keskeny utasteret, és demokratikusan középen trónol az art déco stílusú, VDO licensz alapján Prágában gyártott kilométeróra, melynek mutatója lassan lépi át a 70-es értéket.
Miközben az igazi öregautók dallamait kántálja a differenciálmű, elbeszélgetünk arról, micsoda szenzáció volt kilencven évvel ezelőtt, hogy két cseh versenyző egy nyitott Popular Sporttal a kategóriájában második helyezést ért el a havas Monte Carlo Rallye-n. Ennek tiszteletére dobta piacra a Skoda ’37-ben első dedikált sportmodelljét, a kupé vagy kabrió karosszériával kínált Popular Monte Carlót, ám annyira magas áron, hogy két év alatt csak 70 darab talált gazdára belőle. Bár a Horthy-korszakban árultak Skodákat, valószínűleg egy Monte Carlo sem kapott magyar rendszámot, napjainkban pedig a fennmaradt kéttucatnyi példány gyűjtemények kincse.
Érdekes belegondolni, hogy Mladá Boleslavban már akkor is értették a sportos kocsik receptjét, hiszen a könnyű, központi csővázas építésű Popular alapjaira álmodott kupé orrába a nagyobb Rapid modell 31 lóerős OHV-motorját szerelték be. További modern megoldása volt a hátul elhelyezett háromfokozatú váltó (transaxle-elrendezés), a hidraulikus fék és a fogasléces kormány, a tehetős sofőrök kiviteltől függően 110-125 km/h-s végsebességet élvezhették. Persze a mai forgalomban sétakocsikázára elég a tudása, így legalább megcsodálhatják az emberek gyönyörű vonalvezetését, ráccsal fedett fényszóróit, ívelt sárvédőit és a farrész érdekes taraját.
440 Spartak (1957) – népautóval rajthoz állni?
Mivel Magyarországon 1958-ig csak a kivételezettek vehettek autót, kevés Skoda 440 járta az utakat (csak utódja, az Octavia terjedt el), a cseh kastély parkjában példányhoz hasonló ralis átalakítás pedig végképp fehér hollónak számított. Szó, ami szó, tényleg jól mutat a Spartak a ködlámpák fölé felszerelt küklopsz-távfénnyel, a harmadik ablaktörlővel, a dísztárcsákat és más krómozott elemeket kiváltó kétszínű festéssel, miként az utólagos fordulatszámmérő és a dupla pótkerék is nagy kalandot ígér. Némi kétséget ébreszt azonban a kanapészerű első ülés és a kor hátsó lengőtengelyes Skodáira oly jellemző, o-lábú negatív kerékdőlés – lássuk, mint tud!
Nos, a bajuszmaszkos Spartakhoz elérhető gyengébb, 1,1 literes motor 40 lóereje nem mozgat meg hegyeket, emellett a padlóváltó eltolt kapcsolási síkját és a kormány holtjátékát is szokni kell. Ám ne feledjük, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek sportos autóihoz képest más világot jelentett a korábbi két évtized: olyan szériaautókkal álltak rajthoz a pilóták, amik elérhetők voltak, tudással és bátorsággal pótolták a technika hiányosságait. Így történt ez a Spartak esetében is, mely a nyugati hosszú távú túraversenyeken megbízhatóan falta a kilométereket – és ez a hangulatos múzeumi példány sem tesz másként a mai átlagtartó veteránfutamokon.
1100 MBX (1969) – a titokzatos kupé-előfutár
Nem csak a hatvanas években még nyugaton is szalonképes farmotoros elrendezés, hanem a Mlada Boleslav vadonatúj gyáregysége miatt is új korszak nyitánya volt a Skodánál a négyajtós 1000 MB. Alig ismerték viszont a magyar autósok a „faros” sportos leszármazottjának tekinthető MBX-et, elvégre az 1000-es és 1100-as kivitelből együtt összesen csak 2517 példány épült manufakturális körülmények közt Kvasinyban, a Merkúr és más keleti forgalmazók helyett a kapitalista piacok számára. Presztízs és persze devizabevétel szempontjából is különleges volt ez a kétajtós, de nem ferdehátú Skoda, mely kikövezte az utat a későbbi 110 R Coupénak.
Niměřice kastélyparkjából az erősebbik, 1100-as változattal indulok próbakörre, és hamar megbarátkozunk: sokkal könnyebben és precízebben vezethető, mint a hőskor orrmotoros Skodái, 52 lóerővel is van benne élet, miközben jobb kidolgozású a nyolcvanas évekbeli modelleknél. Rendben, szokni kell az állandó hajtású hűtőventilátor hátulról érkező zaját, kicsit érzékeny az orra az oldalszélre, de a vidéki országutakon kalandozni igazán hangulatos. Főleg, ha kellemes az időjárás: összesen négy pillangóablakon át lehet szellőztetni, sőt, a két hátsó oldalüveget is teljesen letekerve B-oszlop nélküli különlegesség válik a kecses Skodából.
130 RS (1976) – a csehszlovák csodafegyver
Miután bemutatkozott a 110 R Coupé szériaváltozata, 1974-ben a Skodánál elérkezettnek látták az időt arra, hogy serlegek sorát vigyék haza a nemzetközi motorsport viadalokról: ringbe küldték a bivalyerős 180 RS és 200 RS prototípusokat, ám az FIA szabályváltozása miatt rövid lett a pályafutásuk. Helyettük az utcai modellhez közelebb álló 130 RS-t kellett rohammunkában kifejleszteniük, melyek először a Béke és Barátság kupán tanították móresre a keleti riválisokat, majd – több más rangos nyugati trófea mellett – megszerezték az 1977-es Monte Carlo Rally kategóriagyőzelmét, végül pedig 1981-ben elhódították a Túrautó-EB gyártói bajnoki címét is.
Pálya- és raliversenyzésben is komoly sikereket ért el tehát a 130 RS, melyek néhány példányát a gyár sportrészlege külföldi eladásra építette, ám a KGST-országokban nem volt könnyű hozzájuk jutni. Nálunk csak a régóta Skodákkal induló Balatoni Mihály, Sándor István duó vitézkedhetett egy szezont a raliban ilyen autóval, az NDK-ban pedig senki sem juthatott gyári kivitelhez – megépítették hát a maguk változatát. Utóbbi a tradíciót folytatva érkezett a Classic Days rendezvényre Jens Herkommer műhelyéből egy RS replika, melynek navigátorülésébe huppanva először a hózentróger-övet köttették be velem, majd sisak helyett egy fejhallgatót adtak rám.
Indulhatunk? – kérdezte az átbeszélőn Felix, a német szerelő-hobbipilóta, majd beindította a dupla Weber karburátorral etetett, egyedi öntöttvas hengerfejes, mennydörgő 1,3-as motort. Mivel az FIA anno az ötsebességes váltót is elkaszálta, négy fokozatot lehet kapcsolni, de a tempó így is komoly: a beállítástól függően 125-142 lóerő úgy tépi a műanyag és alumínium elemekkel nagyjából hat mázsásra könnyített kasztnit, mint foxi a lábtörlőt. Ugratni nem lehet, de Felix egy-két kanyarban azért elrakja keresztbe a bömbölve csörtető Skodát, mosolyogva hozzátéve, hogy ilyen közúti ralizásért Németországban fél órán belül bevinnék a rendőrök.
120 GLS (1978) – kispolgári luxus
Ötven éve mutatkozott be a 742-es kódú, ismertebb nevén 105-120-as Skoda sorozat, melynek példányai annak idején a Magyar Népköztársaság útjait is tízezrével járták. Már jóval azelőtt a napnál világossá vált, hogy a koncepció végtelenül elavult, a csehszlovák gyártó egy ideje olasz formatervező stúdiókkal és keletnémet kooperációban is orrmotoros prototípusokon dolgozott - ám a váltást finanszírozási és politikai okokból egészen 1987-ig, a Favorit érkezéséig nem tudta megvalósítani. Ezért a hetvenes évek elején abból főztek a mérnökök, amijük volt: a régi 100-as és 110-es alapjaira terveztek egy új karosszériát, és a motor helyett csak a hűtő került előre.
Utóbbi megoldásból olykor származtak kellemetlen meglepetések, ezért a zöld múzeumi 120-assal poroszkálva a szemen sarkából figyelem a vízhőfokmérőt – de szerencsére középen áll a mutatója, a jól karbantartott példányokhoz illően. Amúgy jól esik ránézni a krómkarimás, fordulatszámmérős műszercsoportra, emellett a luxust Unitra rádió, egyedi kormánykerék és szövetkárpitozású, fejtámlás ülés jelenti. Ez bizony a GLS csúcsmodell, melyre nálunk oly sokan vágytak az alapverziók, köztük a hátul letekerhetetlen ablakos 105 S helyett, mindhiába.
Az ikerfényszórós, krómtól roskadozó hűtőmaszkos limuzin ugyanis nem szerepelt a Merkúr kínálatában, ilyen-olyan úton nagyjából 300 darab érkezhetett belőle Magyarországra. El kell ismerni, hogy nem megy rosszul a maga 54 lóerejével, de ezekből a korai, hátul „vasalólámpás” modellekből hiányzik ötsebességes váltó, így országúti tempónál elég zajosak. Sajnos még a hátsó futómű sem kapta meg a későbbi fontos fejlesztéseket, ami óvatosságra int tempós kanyarvételnél, ám a könnyű kormány miatt sokkal finomabban manőverezhető a 120-as, mint egy korabeli Lada 1200-as, és napjainkban annál olcsóbban nyújtja a nosztalgiázás élményét.
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