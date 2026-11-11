Ez így nem mehet tovább: több tízezer forintot hagynak a biztosítóknál az autósok!

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Még mindig összesen 700 ezer gépjármű (ebből 400 ezer személyautó) tulajdonosát vagy üzembentartóját érinti a régi szabály, amely december 31-ét jelöli meg a KGFB (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás) fordulóidőpontjának. Fontos tudni, hogy ezt a rendelkezést már 2010-ben eltörölték, azóta a járművásárlás után nem sokkal megkötött biztosítási szerződés dátumához kell igazodni, tehát szilveszter helyett mindenkinek más és más időponthoz szükséges tartania magát. Ám, mint a fenti adatból is látszik, a 2010 előtt beszerzett autók és más gépjárművek tábora a csökkenő állomány ellenére máig igen nagy, ezek tulajdonosainak december 1-ig van módjuk felmondani a régi biztosítási szerződést, hogy helyette kedvezőbb áron újat kössenek.

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Való igaz, ezt a valóságban kevesen teszik meg: a Független Biztosítási Alkuszok adatai szerint az érintettek 8-10 százaléka szokott váltani, ami idén nagyjából 65-70 ezer új szerződést jelent. Pedig jelentős, akár évi több tízezer forintos összeget lehet megspórolni a váltással, amihez a kiindulópontot a meglévő biztosítótársaság ajánlata jelenti. Ezt legkésőbb november 11-ig postai vagy elektronikus úton kell megtennie a cégeknek, a 2010 előtt vásárolt (vagy később vett, de szintén év végéhez közeli évfordulós) gépjárművek tulajdonosai pedig az összeget ismerve szabadon választhatnak az ajánlatok közül, lehetőség szerint az alábbi praktikákat követve: