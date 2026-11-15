Ezekből a használt autóból közel 50 százalékkal nőtt a hazai kínálat

Fotó: Toyota

Közel másfélszer annyi hibrid használt autót hirdettek 2026 októberében, mint egy évvel korábban a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal közös statisztikája szerint.

A hibridek kínálata éves alapon 42%-kal bővült, miközben átlagáruk 13,5%-kal csökkent.

Ezzel szemben a villanyautók kínálata mindössze 0,7%-kal nőtt, átlagáruk pedig 0,8%-kal mérséklődött.

Másfélszer annyi hibridet hirdetnek, mint tavaly ilyenkor

Októberben a hirdetések közel fele (60 700) benzines, 42%-a (55 300) dízel autó volt. A hibrid autók 5,4%-ot (6 900), az elektromosok 4,4%-ot (5 680) tettek ki. Összesen 18 300-zal több használt autót hirdettek, mint egy évvel korábban. A dízelek száma 21%-kal nőtt, közel kétszer olyan gyorsan, mint a benzineseké (+11,5%). A hibridek kínálata 42%-kal, az elektromosoké 0,7%-kal bővült.

Fotó: Hasznaltauto.hu

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók üzemanyagtípus szerinti megoszlása, 2026. október. Forrás: Használtautó.hu, KSH

Októberben az elektromos autók voltak a legdrágábbak, 11,5 millió forintos átlagárral, a hibridek 10 millió forintba kerültek. A hibridek ára egy év alatt 13,5%-kal, az elektromosoké 0,8%-kal csökkent.

A hibridek gyors térnyerését az magyarázza, hogy az elmúlt években egyre több ilyen takarékos modell jelent meg az újautó-piacon, amelyek most fokozatosan bekerülnek a használtautó-kínálatba is. A bővülő import tovább növeli a választékot, a nagyobb kínálat pedig erősíti az árversenyt, ami lefelé húzhatja az átlagárakat. A villanyautóknál ez a folyamat egyelőre lassabb, mert a használtpiaci állomány még kisebb és fiatalabb.

A középső ársávok bővültek

A teljes kínálatot tekintve a meghirdetett autók 34%-a volt 2,5 millió forint alatti, 29%-a 2,5–5 millió, 23%-a 5–10 millió forintos. 10 millió forint feletti kategória az összes meghirdetett autó 12,2%-át tette ki. Egy év alatt a 2,5 millió alatti sáv aránya 2,9, a 10 millió felettié 1 százalékponttal csökkent. A 2,5–5 milliós sáv 2,6, az 5–10 milliós 1,5 százalékponttal nőtt.

Fotó: Hasznaltauto.hu

Az állapot többet számít, mint az évek

A normál állapotúakhoz képest a megkímélt autók 10%-kal, a sérülésmentesek 16%-kal, a kitűnők 19%-kal, az újszerűek 19,5%-kal drágábbak. A sérült autók átlagosan 55,0%-kal, a hibásak 64,2%-kal olcsóbbak. Egy benzinesnél ez nagyjából 14, egy dízelnél 13 évnyi értékvesztésnek felel meg.

A teljes elemzés itt olvasható.