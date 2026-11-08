Ezt tudja a Renault Clio, teszteljük a formabontó újdonságot!

Feltűnő jelenség a Clio „abszolút vörös” fényezéssel, szúrós szempárral és rombuszmintás, jókora hűtőráccsal

Fotó: Stefler Balázs

„Minden tud, amit a nagyok” szlogennel vezették be 1990-ben az első Renault Cliót, és 17 millió eladott példány után az új, hatodik generáció is valódi nagyságnak ígérkezik, városbarát méretek mellett. Aligha lehet vele más a franciák célja, mint megőrizni az európai újautó-eladásokban a második-harmadik helyezést (csak a rokon Dacia Sandero, illetve a Tesla Model Y tudott többször a Clio előtt végezni), ehhez azonban attraktívabbá kellett tenni és komoly spórolási potenciállal fűszerezni egy olyan klasszikus szegmensben, mely a mini-SUV-ok miatt folyamatosan szűkül.

Egyen-csíklámpák helyett hatszögletű világítótestek uralják a magas fart, a kipufogóvéget diszkréten elrejtették

Fotó: Stefler Balázs

1. Néhány áldozatot kér a szépség oltárán

Viszonylag rövid időt, öt évet (2020-2025) töltött a Renault fedélzetén a Peugeot-tól leigazolt sztártervező, Gilles Vidal, ezalatt a retró R4 és R5 E-Tech mellett az új Clio felett is bábáskodott. Érdekes formát sikerült megálmodnia jó arányokkal, éles vonalakkal, kapcsos-zárójel-szerű LED fénnyel, a márkától szokatlan hűtőráccsal és a befelé döntött hátfalon osztott hátsó lámpákkal. Úgy lett sportos a megjelenés, hogy a SUV-okhoz szokott vevőknek is könnyen emészthető, ám a sárvédőn lévő Alpine-logók igéző forró ferdehátú helyett csak egy optikai csomagot jelölnek.

Feszes hangolás helyett optikai tuningot jelent az Esprit Alpine csomag selyemfekete betétekkel és 18-as felnikkel

Fotó: Stefler Balázs

De kell-e kompromisszumokat kötnünk a szépségért? Nos, igen, a hátsó ajtók rejtett kilincsét és a csomagtérfedél résbe rejtett nyitógombját is macerás használni a hétköznapokon, ráadásul a hosszirányban amúgy megfelelő helykínálatú hátsó sorban kissé rövid az ülőlap és korlátozott a fejtér. Az öntöltő hibrid kivitel 309 literes rakteréből tesztautókban két, amúgy nem haszontalan extra, a szükségpótkerék és a telt hangú Harman Kardon hifi mélynyomója helyet rabol; bővítéskor a lépcsőkkel tagolt felület láttán a kétszintes csomagtérpadlót hiányoltuk.

Kissé magas rakodóperemű a bővítve 1094 literes csomagtér. Annak, aki többre vágyik, a Capturt ajánlja a gyártó

Fotó: Stefler Balázs

2. Alcantara, hangulatfény és fizikai gombok

Sokkal kedvezőbb kép fogadott minket a Clio első sorában, legalábbis a kipróbált Esprit Alpine csúcsmodellben, ahová méretes és jó oldaltartású – felárért a kormánykerékkel együtt fűthető – bőr-szövet üléseket építettek be. További közérzetjavításként a műszerfal és az ajtóborítások kemény műanyag felületeit kék cérnával varrt alcantara díszborítások fedik, LED-fényekkel megbolondítva. Utóbbiak színét és a 10 colos digitális műszeregység nézetét is befolyásolja a négyféle MultiSense menetmód, köztük a vezető gázkezeléséhez automatikusan igazodó Smart.