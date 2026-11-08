Ezt tudja a Renault Clio, teszteljük a formabontó újdonságot!

„Minden tud, amit a nagyok” szlogennel vezették be 1990-ben az első Renault Cliót, és 17 millió eladott példány után az új, hatodik generáció is valódi nagyságnak ígérkezik, városbarát méretek mellett. Aligha lehet vele más a franciák célja, mint megőrizni az európai újautó-eladásokban a második-harmadik helyezést (csak a rokon Dacia Sandero, illetve a Tesla Model Y tudott többször a Clio előtt végezni), ehhez azonban attraktívabbá kellett tenni és komoly spórolási potenciállal fűszerezni egy olyan klasszikus szegmensben, mely a mini-SUV-ok miatt folyamatosan szűkül.
1. Néhány áldozatot kér a szépség oltárán
Viszonylag rövid időt, öt évet (2020-2025) töltött a Renault fedélzetén a Peugeot-tól leigazolt sztártervező, Gilles Vidal, ezalatt a retró R4 és R5 E-Tech mellett az új Clio felett is bábáskodott. Érdekes formát sikerült megálmodnia jó arányokkal, éles vonalakkal, kapcsos-zárójel-szerű LED fénnyel, a márkától szokatlan hűtőráccsal és a befelé döntött hátfalon osztott hátsó lámpákkal. Úgy lett sportos a megjelenés, hogy a SUV-okhoz szokott vevőknek is könnyen emészthető, ám a sárvédőn lévő Alpine-logók igéző forró ferdehátú helyett csak egy optikai csomagot jelölnek.
De kell-e kompromisszumokat kötnünk a szépségért? Nos, igen, a hátsó ajtók rejtett kilincsét és a csomagtérfedél résbe rejtett nyitógombját is macerás használni a hétköznapokon, ráadásul a hosszirányban amúgy megfelelő helykínálatú hátsó sorban kissé rövid az ülőlap és korlátozott a fejtér. Az öntöltő hibrid kivitel 309 literes rakteréből tesztautókban két, amúgy nem haszontalan extra, a szükségpótkerék és a telt hangú Harman Kardon hifi mélynyomója helyet rabol; bővítéskor a lépcsőkkel tagolt felület láttán a kétszintes csomagtérpadlót hiányoltuk.
2. Alcantara, hangulatfény és fizikai gombok
Sokkal kedvezőbb kép fogadott minket a Clio első sorában, legalábbis a kipróbált Esprit Alpine csúcsmodellben, ahová méretes és jó oldaltartású – felárért a kormánykerékkel együtt fűthető – bőr-szövet üléseket építettek be. További közérzetjavításként a műszerfal és az ajtóborítások kemény műanyag felületeit kék cérnával varrt alcantara díszborítások fedik, LED-fényekkel megbolondítva. Utóbbiak színét és a 10 colos digitális műszeregység nézetét is befolyásolja a négyféle MultiSense menetmód, köztük a vezető gázkezeléséhez automatikusan igazodó Smart.
Nem túl gyors, de logikus felépítésű és sok mindent tud a Google-támogatású multimédia rendszer, és dicséret illeti a tervezőket a fizikai gombok meghagyáséért. Ilyekkel állíthatjuk az egyzónás klímát, vagy kapcsolhatjuk ki a zavaró vezetéssegítő rendszereket is. Remekül működik sztrádán az adaptív tempomat és a sávtartó, ám a 270 ezer forintos félautomata parkolórendszer tanulóvezetőként bizonytalankodik – e csomagból csak a körkörös kamerarendszer ér valamit. Ha megszokjuk a jobb oldali bajuszkapcsoló-csokrot, igényes és könnyen kezelhető a Renault.
3. Nem csak a spórolásról szól a hibrid Renault Clio
Napjainkban az eladások zömét még a háromhengeres, turbós benzines Cliók teszik ki (dízel már rég nem kapható), de egyre népszerűbb a kipróbált öntöltő hibrid kivitel is. Utóbbi hajtása már az elődben is elérhető volt, most azonban sokkal combosabb lett, hiszen már 1,8 literes a belső égésű szívómotor, és 1,4 kWh-s a lítium-ion akkumulátor. Így – főleg városban – már egész értékelhető távokat tud megtenni elektromosan, a 158 lóerős rendszerteljesítmény jóvoltából pedig fürgén lehet járni-kelni az autóval: flottul elindul lámpától, van tartaléka az előzésekhez.
4. Hot hach helyett a hétköznapok hőse
Persze a régi RS-modellek (vagy a mai combos villanyautók) agilitását azért nem képes nyújtani, a hajszától a motorbúgás és a tétova váltások visszatartják az embert, nem is beszélve az eco abroncsok szerény tapadásáról. Nyugodtabb – de nem feltétlenül nagypapás – ritmusra váltva sokkal harmonikusabb lesz a Clio, ilyenkor a korábbiakhoz képest érezhetően kikupálódott, körmöskapcsolós MultiMode erőátvitel is észrevétlenebbül dolgozik. Ezzel együtt pedig a fogyasztás elindul lefelé a sietős-sztrádás 5,7 literről a baráti, 4-essel kezdődő értékek felé.
Jó hír, hogy a formához és a teljesítményhez az 1,3 tonna körüli tömegű Clio vezethetősége is felnő, ugyanis pontos a kormányzása, finoman adagolható a fékje, a futóműve pedig ésszerű kompromisszum a stabil kanyarvétel és a rugózási komfort közt, igaz, utóbbit kátyúkon azért csorbítják a 18 colos kerekek. De nem csak ezért, hanem az Esprit Alpine akciósan 10,59 millió forintos ára miatt is érdemes elgondolkodni az eggyel szerényebb Techno felszereltségi szinten, aki pedig hibrid helyett beéri a gyengébb benzines Clióval, 7,19 milliós alapárral kalkulálhat.
5. Ázsiából érkeznek a valódi riválisok
Érdekes látni, hogyan viszonyul a tesztelt E-Tech 160 csúcsmodell a konkurenciához képest: a Toyota Yaris Hybrid GR Sport (130 LE) akciósan 10,17 millió, míg a Honda Jazz Sport (122 LE) 12,02 millió forintba kerül. Kevésbé fejlett hajtással a Peugeot 208 Hybrid GT (145 LE) hajszállal tízmillió felett jár, csak a kínai MG3+ Luxury kínál sokkal több lóerőt (195) diszkontáron, 8,4 millió forintért. Persze a Renault Clio formaterv és kvalitások terén messze előtte jár, és napjainkban attraktív ajánlat, míg a közeljövő igazi kihívói az egyre vonzóbb és megfizethetőbb elektromos kisautók lesznek.