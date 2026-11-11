Fából vaskarika a kínai prémiumautó? – Xpeng G6 Long Range teszt

Mind több kínai autómárka veti meg a lábát Európában, és óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés: jó-e ez nekünk? Az európai gazdaságnak aligha, ugyanakkor a vásárlók örülnek a tízmillió forint alatti árkategóriába leszivárgó masszázsüléses SUV-oknak. Ezeket azonban elcsábulás előtt érdemes hosszabb távú befektetésként nézni: mennyire lesznek megbízhatóak? Hogyan alakul az értéktartásuk? Tényleg beválnak-e a mindennapokban, jók-e a menettulajdonságaik? Tapasztalatom szerint nincsenek még egyöntetűen megnyugtató válaszok ezekre a kérdésekre.

Fotó: dr. Vékey Zoltán

Legömbölyített, csíklámpás Model Y-kihívó

Van mit bizonyítania tehát az Xpengnek, amely egy alig több mint egy évtizede alapított kínai gyártó, és az eddig megismert márkákkal ellentétben már-már prémiumként pozícionálja magát, innovatív műszaki megoldásokkal és széleskörű mesterségesintelligencia-használattal. Idén nyílt meg az első magyarországi bemutatótermük (az AutoWallis importálja), mostanra pedig már öt modellből áll a kínálatuk. Globálisan legnépszerűbb modelljüket, a középkategóriás G6 SUV-kupét fogtuk tesztre, és természetesen a külsejével kezdtük meg az ismerkedést.

Fotó: dr. Vékey Zoltán

Már első blikkre érdekes, de nem mondanám szépnek vagy formabontónak, inkább letisztult. Az elöl-hátul végigfutó LED világítást nem az Xpeng tervezői találták ki, de továbbra is jól működő vizuális elem, lecsapott hátulja pedig némileg sportossá teszi, miként a keret nélküli ajtók. Ám ne feledjük, összességében ez továbbra is egy mindenes szabadidőautó, mely méreteit tekintve a Tesla Model Y és a Volvo EX60 versenytársa. 4,75 méteres hosszával és tükrökkel együtt bőven 2 méter feletti szélességével egyáltalán nem kis jószág, sőt, fényképeken talán még filigránabbnak is tűnik, mint élőben.

Fotó: dr. Vékey Zoltán

Műszerfalát látva sem a dizájn fogott meg, mert aki már látott modern kínai autóbelsőt, az látta szinte az összeset. Ebben is van magas középkonzol két telefonhellyel, középen egy nagy tablet, és a vezető előtt egy kisebb kijelző, a fizikai gomboknak pedig hűlt helyét találjuk. Mégis, az Xpeng G6 messze túlmutat a megszokotton: először is világos, ami a kárpitok/műanyagok színének és a nagy üvegtetőnek köszönhető. Ez persze a sok más kínai autónál is opció, itt viszont parádés az anyaghasználat is, minden felület kellemes tapintású, a tetőkárpit alcantara. Maga az összeszerelés igényes és tömbszerűen masszív az Xpeng belseje, az ajtók pedig úgy puffannak, hogy még az audiofil, kényes újságíró sem tud nagyon belekötni.