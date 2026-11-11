Fából vaskarika a kínai prémiumautó? – Xpeng G6 Long Range teszt

Mind több kínai autómárka veti meg a lábát Európában, és óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés: jó-e ez nekünk? Az európai gazdaságnak aligha, ugyanakkor a vásárlók örülnek a tízmillió forint alatti árkategóriába leszivárgó masszázsüléses SUV-oknak. Ezeket azonban elcsábulás előtt érdemes hosszabb távú befektetésként nézni: mennyire lesznek megbízhatóak? Hogyan alakul az értéktartásuk? Tényleg beválnak-e a mindennapokban, jók-e a menettulajdonságaik? Tapasztalatom szerint nincsenek még egyöntetűen megnyugtató válaszok ezekre a kérdésekre.
Legömbölyített, csíklámpás Model Y-kihívó
Van mit bizonyítania tehát az Xpengnek, amely egy alig több mint egy évtizede alapított kínai gyártó, és az eddig megismert márkákkal ellentétben már-már prémiumként pozícionálja magát, innovatív műszaki megoldásokkal és széleskörű mesterségesintelligencia-használattal. Idén nyílt meg az első magyarországi bemutatótermük (az AutoWallis importálja), mostanra pedig már öt modellből áll a kínálatuk. Globálisan legnépszerűbb modelljüket, a középkategóriás G6 SUV-kupét fogtuk tesztre, és természetesen a külsejével kezdtük meg az ismerkedést.
Már első blikkre érdekes, de nem mondanám szépnek vagy formabontónak, inkább letisztult. Az elöl-hátul végigfutó LED világítást nem az Xpeng tervezői találták ki, de továbbra is jól működő vizuális elem, lecsapott hátulja pedig némileg sportossá teszi, miként a keret nélküli ajtók. Ám ne feledjük, összességében ez továbbra is egy mindenes szabadidőautó, mely méreteit tekintve a Tesla Model Y és a Volvo EX60 versenytársa. 4,75 méteres hosszával és tükrökkel együtt bőven 2 méter feletti szélességével egyáltalán nem kis jószág, sőt, fényképeken talán még filigránabbnak is tűnik, mint élőben.
Műszerfalát látva sem a dizájn fogott meg, mert aki már látott modern kínai autóbelsőt, az látta szinte az összeset. Ebben is van magas középkonzol két telefonhellyel, középen egy nagy tablet, és a vezető előtt egy kisebb kijelző, a fizikai gomboknak pedig hűlt helyét találjuk. Mégis, az Xpeng G6 messze túlmutat a megszokotton: először is világos, ami a kárpitok/műanyagok színének és a nagy üvegtetőnek köszönhető. Ez persze a sok más kínai autónál is opció, itt viszont parádés az anyaghasználat is, minden felület kellemes tapintású, a tetőkárpit alcantara. Maga az összeszerelés igényes és tömbszerűen masszív az Xpeng belseje, az ajtók pedig úgy puffannak, hogy még az audiofil, kényes újságíró sem tud nagyon belekötni.
Meglepő minőség egy Made in P.R.C. autótól
Kár, hogy helykínálat inkább csak átlagosnak mondható az alapterülethez képest, de azért négy személy teljes kényelemben tud utazni, nem kell szoronganiuk. Mögöttük 571 literes (vagy, a hátsó üléseket lehajtva 1374 literre bővíthető) csomagtérbe lehet parkolni, az ötödik ajtó természetesen elektromosan nyílik. Elöl helyet foglalva egyből éreztem, hogy az ülőlap kissé rövid, ide azért el tudtam volna képzelni egy kihúzható combtámaszt, de ezt leszámítva kifogástalan a kényelem a masszírozós, hűtő-fűtő fotelekben. Nem tudtam viszont megszeretni a kormányt, a formája nem ideális, és könnyű véletlenül megnyomni a rajta lévő gombokat.
Elképesztően nagy felbontású a 15,6 colos központi kijelző, a menürendszer pedig kiválóan átgondolt, gyors és gördülékeny. Akárcsak a Teslákban, itt is élő radarképet lehet nézegetni a környezetünk forgalmáról, ami megkülönbözteti az autót, a bust, a biciklist, a gyalogost, de még a motorost is, és láthatóan nagyon jó hatásfokkal működik. Ennek megfelelően, az XPILOT elnevezésű részleges önvezetést bekapcsolva képes a G6 finoman, de biztosan magától kanyarodni, fékezni, gyorsítani, megállni és sávot váltani is. Nem volt olyan szituáció, amikor elbizonytalanodott volna, tetszik, hogy alapos munkát végeztek az Xpeng mérnökei.
Azért feltűntek idegesítő dolgok is, a szekvenciális indexkar például sokkal rosszabbul működik a klasszikus „kattanós” verziónál, sokszor én is össze vissza irányjeleztem vele. A bal oldali A-oszlop belső élére került egy infrás vezetőéberség-figyelő megvakul, amikor lapos szögben süt a nap, és folyamatos bimmammolást vált ki, csak rövid leárnyékolás után nyugszik meg. Persze még így is sokkal jobb, mint a legtöbb más kínai márka hisztérikus asszisztensrendszere, és hasonló igaz a klímarendszerre is, amit az európai márkákhoz képest nagyjából 5 fokkal melegebbre kell állítani ahhoz, hogy hasonló hőérzetre fűtsön.
Nem rakéta, de hatékony az Xpeng G6
Tesztautónk az optimális középső árszinten lévő Long Range változat 80 kWh-s akkuval (a Standard Range-ben 68-as található), hátsókerék-hajtással és 292 lóerővel – utóbbi távol áll a 480 lovas, kétmotoros Performance szintjétől). LFP, azaz vas-foszfát akkumulátort hordoz, ami ma talán a legjobb választás, mert hosszú az élettartama, biztonságos és napi szinten 100 %-ra tölthető. Ráadásul az Xpeng további biztonsági elemekkel vette körbe, így akár az 1000 fokos (!) hőséget is bírja. Maga az autó így is meglehetősen nehéz, a 2120 kilogrammos saját tömege miatt bizony a belengetett dupla parkolási díjba eshet a jövőben Budapesten.
Tekintélyes 525 km az igért hatótáv, amit a G6 az októberi 15 fokban szinte hajszálpontosan képes is volt hozni. Akár 451(!) kW-tal is táplálható az akku, vagyis 10-ről 80 %-ra 12 perc alatt feltölthető, ami elképesztő érték, ez már közelíti a klasszikus tankolás+mosdószünet kombó minimális időigényét. Persze szűk keresztmetszet a töltőinfrastruktúra, hiszen jelenleg inkább 300-as ultragyors töltőket lehet itthon találni. Azért így sem rossz, hiszen 100 km-re elég áramot 5 perc alatt képes vételezni, összességében a G6 sokaknak plug-in hibrid alternatíva is lehet.
De vajon mennyire fürge? Nos, a 0-100 km/h-s gyorsulása épp 7 másodperc alatt van, ezzel messze nem ő a leggyorsabb villany-SUV, de az ereje így is bőven elég mindenre. Egészen földöntúli benne a csend, érződik, hogy gondosan szigetelték. Alig szűrődik be a forgalom zaja, semmi sem nyiszog vagy zörög, e téren is minőségi az összhatás. A fogyasztása parádés, 16 kW körül jött ki vegyesben 100 kilométerre, ami kifejezetten jó érték és jelzi, hogy a hajtáslánc és az aerodinamika kifinomult - meglepő, hogy egy fiatal gyártó hova jutott el néhány év alatt.
Luxuscikken innen, diszkontvételen túl
Jó néhány kínai autó tesztjében olvashatták már kritikai észrevételként, hogy a futómű nem túl ügyes hangolású, az úttartás bizonytalan. Nos, a G6 ezen a téren is meglepett, ugyanis társaihoz képest szokatlanul feszes, de nem kényelmetlen, valahogy nagyon illik az autó karakteréhez. Mindemellett 20 colos kerekeken is masszívnak érződik az adaptív lengéscsillapítók nélküli felfüggesztés, a tapadást pedig Michelin Pilot Sport EV abroncsok segítik. Tény, hogy akadnak (főleg európai) riválisok élénkebb kormányzással, de ideális hangolású a hétköznapokra.
Csodákat azért senki se várjon az autópiacon: ami olcsó, azon valahol érezni lehet majd a spórolást, ha nem is azonnal, akkor a későbbiek során. Az Xpeng nem olcsó, a Long Range változat listaára 19,5 millió forint, de az alapváltozat is 17 millió. Cserébe a Long Range minden elérhető extrát tartalmaz, felárat csak kevés tételért lehet fizetni. Ha azt nézzük, hogy a Chery, az Omoda, a Geely és pár más kínai márka ennél olcsóbban is hasonló méretet ad, akkor drága, de ha a Tesla Model Y, a Volvo EX60 vagy a VW ID.4 (hamarosan ID.Tiguan) a mérce, akkor hasonló felszereltségi szinttel egyből jó képet mutat az ár-érték aránya - meggyőző minőség mellett.
12 év: ennyi ideje létezik az Xpeng (ráadásul csak 2018 óta gyárt autót), és nehéz feldolgozni, hogy ezalatt eljutottak egy olyan szintre, ami sok másik akár 100+ éve létező márkával is egy lapon említhető. A katalógus minden gyártónál csillogó, a G6-ban viszont pont azok a dolgok jók, amiket nem lehet látni: a futómű, a csend, az önvezető funkciók vagy az anyaghasználat. Bár az Xpeng G6 nem hibátlan, messze a legjobb kínai autó, amit eddig próbáltam. Átgondolt, finoman működik és nagyon hatékony, ezzel pedig a megszokotthoz képest felsőbb osztályba lépett.
Ausztriában, a grazi Magna-Steyr készül európai piacra a G6, így nem kell utána vámot fizetni.