Megérkeztek az esős vagy ködös novemberi napok korai szürkülettel, velük pedig az olyan fantomautók ezrei, amelyek elöl nem megfelelő fényerővel, hátul pedig teljesen kivilágítatlanul közlekednek (nappali fény), ám az sem ritka, hogy működnek járművek világítóberendezései. Az Allianz Hungária biztosító reprezentatív felmérése szerint késő őszi körülmények között a vezetők 63 százaléka észlelt már túl későn más közlekedőt, 44 százalékuknak pedig emiatt az elmúlt éveben legalább egyszer kellett már hirtelen fékeznie vagy irányt váltania – írja a Biztosító magazin.

Fantomautós láthatatlanság

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Ám hiába a romló időjárási viszonyok és a délután korábban beköszöntő sötétedés, az autósok és motorosok 38 százaléka semmit sem változtat vezetési szokásain, ami a rendőrség által vezetett statisztikák trendjein is meglátszik, ugyanis évről évre októberben megugrik a halálos balesetek száma, decemberben pedig a gázolások gyakorisága növekszik. Utóbbiban szerepet játszik, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek jelentős része (a kutatás szerint 42 százaléka) nem használ sötét úton haladva fényvisszaverő vagy világító eszközt.

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Nemrég egy cikkünkben részletesen bemutattuk, hogyan érdemes és szabad használni az autó világítását, beleértve a ködfényszórókat is. Érdemes azonban újra kitérni az EU-ban 2011 óta kötelezően beépítendő nappali fényre, amely (a szabályozás mind többet kifogásolt hibájaként) sokszor csak az autók elején kapcsol izzókat vagy LED-eket. Aki a világításkapcsolót "0" állásban tartja, kizárólag ezekere hagyatkozhat, míg az "auto" üzemmód nevéhez illően a tompított fény automatikus aktiválástát jelenti. Csekhogy ez szürkületben vagy ködben sokszor túl későn történik meg, ezért ilyenkor mindig fontos manuálisan bekapcsolni a tompítottat.