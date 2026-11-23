Az MKIF friss videóján az látszik, hogy heves esőben halad egy autó az M3-as autópályán a belső sávban.

Felúszik autó, aquaplaning az M3-as autópályán

Fotó: MKIF

A pálya enyhén balra ível, az autó felúszik a mély tócsában, túlkormányzottá válik, a beton terelőelemnek ütközik, majd az egyik külső sávban áll meg. Mindez néhány másodperc alatt történik.

Ha több víz kerül a gumiabroncs elé/alá, mint amennyit a mintázata el tud vezetni, vízréteg alakulhat ki az abroncs és az út között. Ezt nevezzük aquaplaningnek, vagyis vízen felúszásnak. Ilyenkor a kormány hirtelen könnyűvé válhat, az autó sodródni kezdhet, mint ahogy a videón is látható.