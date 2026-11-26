Lerántotta a leplet a Ferrari az egymással szoros együttműködésben fejlesztett 296 Challenge Stradale és versenypályára optimalizált 296 Challenge Evo modellekről.



Fotó: Ferrari

Utóbbi arra az autóra épül, amely a Ferrari Challenge márkakupa 2027-es szezonjában mutatkozik majd be, a 296 Challenge Stradale pedig ugyanezt a műszaki tartalmaz és filozófiát ülteti át egy közúti forgalomban is használható, lecsupaszított, kikönnyített sportmodellbe. Állítólag a Ferrari jelenlegi modellpalettáján a rendszámot kapó autók közül a 296 Challenge Stradale kínálja a versenyautókhoz legközelebb álló vezetési élményt, mert közvetlen, nyers és fizikális.



Fotó: Ferrari

A közúton nem is használható 296 Challenge Evót a sokoldalú aerodinamikai csomag, a továbbfejlesztett menetdinamikai vezérlőrendszerek és a szélesebb optimális működési tartomány még gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és kiegyensúlyozottabbá teszik versenypályán, a vezetési élménye még közelebb van a WEC-ben is használt 296 GT3 Evo versenyautóéhoz.



Fotó: Ferrari

Mindkét új Challenge modellben a 296 Speciale modellből származó, 3,0 literes, 120°-os hengerszögű, ikerturbós V6-os dolgozik tisztán belső égésű kivitelben. A motor a 296 Challenge Stradale esetében 8000-es percenkénti fordulatszámon 670 lóerőt ad le, míg a 296 Challenge Evóban 7500-as fordulatszámon 700 lóerőt. A konnektoros hibrid rendszer elhagyása csökkentette az autók tömegét, műszaki bonyolultságát, és árát.



Fotó: Ferrari

A 296 Challenge Stradale és Challenge Evo száraz tömege mindössze 1330 kg, ami 140 kilogrammal kevesebb, mint a hasonló áron kínált (kb. 115 millió forint) konnektoros hibrid hajtású, 830 lóerős 296 GTB tömege. Ennek köszönhetően a kisebb teljesítményük ellenére is jobban gyorsulnak 0-100 km/h-ra: 2,9 helyett 2,8 másodperc alatt.



Fotó: Ferrari

250 km/órás sebességnél 617 kg leszorítóerőt termel a CS, 72%-kal többet, mint a 296 GTB. Ez egy olyan integrált aerodinamikai rendszernek köszönhető, amelyet a fix hátsó szárny, az első szplitter, a kis légterelő szárnyak, a légcsatorna, az örvénygenerátorok, valamint a teljesen burkolt padlólemez alkot. A 296 Challenge Evo további 12%-kal növeli a maximális leszorítóerőt a 296 Challenge-hez képest, ami 250 km/órás sebességnél plusz 100 kilogrammot jelent, emellett bevezeti a kis légellenállású konfigurációt, amely 4%-kal mérsékli a minimális légellenállást, így növeli a végsebességet.