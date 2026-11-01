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Ma ezzel a Ferrarival járna Thomas Magnum

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A gyári raliautó építője modernizálta az utcait. A Michelotto Gruppo 4 Tributo egy Ferrari 308-as modern csomagolásban.
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Giuliano Michelotto sikeres autóversenyzőként került kapcsolatba a Ferrarival, többek között három LeMans-i győzelmet is szerzett a maranellói márkának. A versenyautók építésével és üzemeltetésével foglalkozó mérnök aztán fél évszázadon át volt a gyár hivatalos partnere, az F-1-es torpedókon kívül ő készítette a Ferrari versenyautókat. Első sikeres konstrukciója a Ferrari 308-as raliváltozata volt, amelyre most egy újjáépített autóval emlékeznek.

Analóg vezetési élményt kínál a modernizált Ferrari 308-as.
380 lóerőre húzzák fel a keresztben beépített, 3,4 literes Ferrari V8-ast
Fotó: Michelotto

A Ferrari 308 minden porcikáját modernizálták

A Michelotto Gruppo 4 Tributo elnevezésű sportkocsi az eredetinek megfelelően acél térváz köré épül, azonban modern, könnyű műanyagból készítik a Magnum-Ferrarira hasonlító, de a modern elvárásokhoz és nagyobb méretű kerekekhez igazított karosszériát. Megkönnyíti a technikához való hozzáférést, hogy a kocsi orra és hátulja egy-egy nagy fedél. Az újjászületett autó egyébként 140 kg-mal könnyebb az eredetinél, mindössze 950 kg a tömege, és ehhez hozzájön még a teljesítménynövelés.

 

A keresztben beépített 3,4 literes, hengerenként kétszelepes V8-as teljesítményét 255-ről 380 lóerőre növelik, a nyomaték 364 Nm-re emelkedik. Megtartják a gyári, ötfokozatú kézi kapcsolású váltót, ahol az 1-es bal alul található. A beltér sokkal egyszerűbb a külsőnél, a kapcsolókat egy csupasz karbon-lemezen helyezik el, verseny-kagylóülésekben foglalhat helyet a vezető és utasa.

Galéria: A Magnum-Ferrarit modernizálta az a műhely, aki anno a raliautókat építette
Fotó: Michelotto
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A Magnum-Ferrarit modernizálta az a műhely, aki anno a raliautókat építette

 

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