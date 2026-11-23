Fotó: Vas megyei rendőrség

A legutóbbi sebességmérések során az M80-as és az M86-os számú autóutakon rögzítettek kirívó eseteket a Vas megyei rendőrök. Az 570 lóerős, 325 km/óra végsebességű Ferrari 458 Italia 183 km/órával száguldott a megengedett 110 km/óra helyett az M80-as autóúton. Üzembentartója 140 ezer forintos bírságra számíthat a napokban.

Fotó: Vas megyei rendőrség

A másik felvételen egy kék BMW 135i látható, amely 170 km/órával száguld az M86-os autóúton, szintén 110 km/órás korlátozásnál. Üzembentartója 100 ezer forintról fog csekket kapni.