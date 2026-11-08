Figyelem, holnaptól ismét óriási forgalmi dugókra számíthatunk - ez az oka!

November 9-én, hétfőn az M0-s autóúton, Diósd térségében, majd november 12-től az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Törökbálint közelében is dolgoznak a Magyar Közút egységei. A munkálatok több ütemben, november 13-ig, illetve szükség esetén november 14-ig tartanak. Az érintett szakaszokon sávlezárásokra és torlódásokra kell számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban. A november második hetére tervezett munkálatokat az alábbi ütemezés szerint végzik:

M0-s autóút – Diósd térsége, november 9–12.

Megkezdik az elöregedett aszfaltburkolat marását az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az Anna-hegyi pihenő és a 7-es főúti csomópont közötti szakaszon. A munkavégzés idejére lezárják a külső forgalmi sávot, a közlekedők a két belső sávon haladhatnak. A diósdi kihajtó a munkálatok alatt is használható marad. November 9-én mintegy 8700 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását. Ezt követően november 10. és 12. között 7 centiméter vastagságban, mintegy 1470 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, mintegy 840 tonna kopóréteget építenek be.

M0-s autóút – Diósd térsége, november 13.

November 13-án, pénteken az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a diósdi kihajtó előtti hídon, a dilatációs szerkezet környezetében lesz munkavégzés. A beavatkozás idejére a híd környezetében lezárják a két belső forgalmi sávot. A forgalom a külső sávon és az ideiglenesen megnyitott leállósávon haladhat. A diósdi kihajtó továbbra is használható marad. A beavatkozás összetettsége miatt a munkálatok szükség esetén november 14-én, szombaton is folytatódhatnak.

M7-es autópálya – Törökbálint térsége, november 12–13.

November 12-én, csütörtökön kezdik az aszfaltburkolat marását az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a törökbálinti kihajtót követő, mintegy egy kilométer hosszú szakaszon. A munkavégzés idejére lezárják a külső forgalmi sávot, mintegy 2200 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását, majd november 13-án 7 centiméter vastagságban, 370 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 210 tonna kopóréteget építenek be. A munkálatok idején mindkét útszakaszon lassabb haladásra és torlódásokra lehet számítani, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban.