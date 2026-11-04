Figyelem, ingyenes láthatósági mellényeket osztanak 21 helyen az országban!

Mit veszünk észre egy sötét felületen, és mennyit változtat a helyzeten egyetlen fényvisszaverő elem? Ezt tapasztalhatják meg azok, akik ellátogatnak az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) által szervezett Light Friday országos közlekedésbiztonsági akcióra melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korai sötétedés kockázataira és ingyenesen elérhető láthatósági eszközökkel is segítse a közlekedőket. A kezdeményezéshez az Allianz Hungária Zrt. is csatlakozott. Országszerte összesen 21 helyszínen, köztük Budapesten két helyen várják az érdeklődőket november 6-án, pénteken. Budapest belvárosában, a Deák Ferenc téri templom előtt játékos aktivitással is népszerűsítik a láthatósági mellényeket.
Láthatóvá tett rejtett részletek
A helyszíni aktivitáson a járókelők egy kézi lámpával fedezhetik fel a sötét háttérben elrejtett fényvisszaverő elemeket, amiért fényvisszaverő ajándék karpántot is kapnak.
Az egyszerű feladat egy fontos közlekedésbiztonsági összefüggést tesz átélhetővé: a sötétben nehezen észrevehető részletek megfelelő fényvisszaverő felülettel sokkal könnyebben felismerhetővé válnak. Ennek különösen nagy a jelentősége ősszel és télen, amikor a gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek gyakran már sötétben indulnak haza a munkahelyükről vagy az iskolából.
Tudjuk, mi segítene, mégsem használjuk
A figyelemfelhívás indokoltságát az Allianz friss kutatása is alátámasztja. A válaszadók 55 százaléka szerint sötétben a fényvisszaverő elemek teszik leginkább észrevehetővé a gyalogosokat. Ezzel szemben a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedők 42 százaléka saját bevallása szerint soha, további 22 százaléka pedig csak alkalmanként használ fényvisszaverő vagy világító eszközt.
Azok között, akik nem, vagy csak ritkán használnak ilyen kiegészítőket, 27 százalék azért mellőzi őket, mert nincs nála, 25 százalék a megfelelő közvilágításra hagyatkozik, 19 százalék pedig úgy gondolja, hogy külön eszköz nélkül is jól látható. Az eredmények szerint tehát nem feltétlenül az ismeretek hiányoznak: sokkal inkább az jelent kihívást, hogy a láthatóságra való odafigyelés a mindennapi közlekedés természetes részévé váljon. A gyakoribb használat egyik akadálya egyszerűen az, hogy nincs kéznél láthatósági eszköz, vagy nem gondolunk rá indulás előtt. A Light Friday ehhez ad közvetlen, kézzelfogható segítséget.
Különösen fontos lenne a tudatos felkészülés a gyermekek esetében. A 18 év alatti gyermeket nevelő válaszadóknak mindössze 26 százaléka számolt be arról, hogy gyermeke rendszeresen visel fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt sötétben, illetve szürkületben. További 30 százalék szerint ez csak alkalmanként történik meg, 22 százalék egyáltalán nem használ ilyen eszközt.
Nem elég látszani: látni is tudni kell
A láthatóság azonban nem kizárólag a gyalogosokon múlik. A kutatásban az autóvezetők 20 százaléka számolt be arról, hogy sötétben vagy szürkületben előfordult már vele: csak későn vett észre egy gyalogosan közlekedő gyermeket. Felnőtt gyalogos esetében ez az arány 29, kerékpárosoknál 27 százalék. Ráadásul az autóvezetők 44 százalékának az elmúlt egy évben legalább egyszer hirtelen kellett fékeznie vagy irányt változtatnia valakinek vagy valaminek a késői észlelése miatt.
Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által összesített KSH-adatok is azt támasztják alá, hogy a felelősséget nem lehet kizárólag a gyalogosokra hárítani: a 2019–2025 között regisztrált gyalogosgázolások közel 69 százalékát a járművezetők okozták. A téli hónapokban pedig különösen megnő a járművezetők által okozott gyalogosbalesetek száma.
Fókuszban a sérülékeny közlekedők
A Light Friday kampány külön figyelmet fordít a gyermekekre és más sérülékeny közlekedőkre, miközben arra is rámutat, hogy a biztonság nem kizárólag a megfelelő felszerelésen múlik: az autóvezetők figyelme, a körülményeknek megfelelő sebesség és a megváltozott látási viszonyokhoz való alkalmazkodás ugyanilyen fontos.
A megelőzéshez sokszor egyszerű lépések is hozzájárulhatnak. A gyalogosok ruházatára vagy táskájára helyezett fényvisszaverők, a kerékpárok és rollerek megfelelő világítása, az autók tiszta szélvédője és jól működő fényszórói mind javíthatják az észlelhetőséget. A gyalogátkelők és megállók közelében pedig különösen fontos a fokozott figyelem és a körülményekhez igazodó sebesség.