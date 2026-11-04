Figyelem, ingyenes láthatósági mellényeket osztanak 21 helyen az országban!

Fotó: ADAC

Mit veszünk észre egy sötét felületen, és mennyit változtat a helyzeten egyetlen fényvisszaverő elem? Ezt tapasztalhatják meg azok, akik ellátogatnak az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) által szervezett Light Friday országos közlekedésbiztonsági akcióra melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a korai sötétedés kockázataira és ingyenesen elérhető láthatósági eszközökkel is segítse a közlekedőket. A kezdeményezéshez az Allianz Hungária Zrt. is csatlakozott. Országszerte összesen 21 helyszínen, köztük Budapesten két helyen várják az érdeklődőket november 6-án, pénteken. Budapest belvárosában, a Deák Ferenc téri templom előtt játékos aktivitással is népszerűsítik a láthatósági mellényeket.

Láthatóvá tett rejtett részletek

A helyszíni aktivitáson a járókelők egy kézi lámpával fedezhetik fel a sötét háttérben elrejtett fényvisszaverő elemeket, amiért fényvisszaverő ajándék karpántot is kapnak.

Az egyszerű feladat egy fontos közlekedésbiztonsági összefüggést tesz átélhetővé: a sötétben nehezen észrevehető részletek megfelelő fényvisszaverő felülettel sokkal könnyebben felismerhetővé válnak. Ennek különösen nagy a jelentősége ősszel és télen, amikor a gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek gyakran már sötétben indulnak haza a munkahelyükről vagy az iskolából.

Tudjuk, mi segítene, mégsem használjuk

A figyelemfelhívás indokoltságát az Allianz friss kutatása is alátámasztja. A válaszadók 55 százaléka szerint sötétben a fényvisszaverő elemek teszik leginkább észrevehetővé a gyalogosokat. Ezzel szemben a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedők 42 százaléka saját bevallása szerint soha, további 22 százaléka pedig csak alkalmanként használ fényvisszaverő vagy világító eszközt.

Fotó: ADAC

Azok között, akik nem, vagy csak ritkán használnak ilyen kiegészítőket, 27 százalék azért mellőzi őket, mert nincs nála, 25 százalék a megfelelő közvilágításra hagyatkozik, 19 százalék pedig úgy gondolja, hogy külön eszköz nélkül is jól látható. Az eredmények szerint tehát nem feltétlenül az ismeretek hiányoznak: sokkal inkább az jelent kihívást, hogy a láthatóságra való odafigyelés a mindennapi közlekedés természetes részévé váljon. A gyakoribb használat egyik akadálya egyszerűen az, hogy nincs kéznél láthatósági eszköz, vagy nem gondolunk rá indulás előtt. A Light Friday ehhez ad közvetlen, kézzelfogható segítséget.