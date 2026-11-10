Figyelem! Itt is 150 km/órára emelhetik az autópálya-sebességhatárt

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2003 óta létezik Olaszországban a jogszabályi lehetősége, hogy az autópályákon 150 km/h-ra emeljék a megengedett legnagyobb sebességet, a gyakorlatban azonban eddig egyetlen útszakaszon sem vezették be ezt a korlátozást. Most ismét napirendre került a kérdés: az október 13-án előzetesen jóváhagyott új közlekedési törvénytervezet ugyanis módosíthatja azokat a feltételeket, amelyek alapján az autópályák üzemeltetői dönthetnek a sebességhatár emeléséről – írta meg a Bpiautósok.hu.

A 150 km/h-s limit bevezetése továbbra sem lenne általános. Ehhez az adott autópályán mindkét menetirányban legalább három forgalmi sávnak és egy leállósávnak kell rendelkezésre állnia. Emellett kötelező lenne az átlagsebesség-mérés is, amely Olaszországban a Tutor nevű rendszerrel történik. Ez két ellenőrzési pont között méri a járművek átlagsebességét.

Az üzemeltetőknek a döntés során az adott útszakasz adottságait, a forgalom sűrűségét, az időjárási körülményeket és az elmúlt öt év baleseti adatait is figyelembe kell venniük. A változásra azonban még várni kell. A törvénytervezetnek ugyanis végig kell mennie a jogalkotási folyamaton, így a 150 km/h-s sebességhatár legkorábban 2028-ban jelenhet meg az olasz autópályák egyes szakaszain. Addig az általános sebességhatár továbbra is 130 km/h marad, esőben és havazáskor pedig 110 km/h a megengedett legnagyobb sebesség.