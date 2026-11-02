Folytatódnak az felújítások, erre kell számítani az M0-áson és az M7-esen a következő napokban!

M0-s autóút – Diósd térsége, november 2–5.

Az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, a 7-es főúti csomópontnál, a diósdi kihajtótól mintegy 2 kilométer hosszan lezárják a külső forgalmi sávot. A munkavégzés ideje alatt a forgalom a két belső sávon haladhat.

November 2-án mintegy 5600 négyzetméteren végzik el a burkolat előkészítését és marását. Ezt követően november 3. és 5. között 7 centiméter vastagságban, 940 tonna kötőréteget, valamint 4 centiméter vastagságban, 540 tonna kopóréteget építenek be.

M7-es autópálya – Budaörs térsége, november 5–6.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető bevezető szakaszán, a budaörsi csomópontot követően először a külső forgalmi sávot, majd a gyűjtő-elosztó sávot zárják le. A főpályán a forgalom a két belső sávon haladhat.

A munkálatok során mintegy 3300 négyzetméteren készítik elő és marják fel a burkolatot, majd november 6-án közel 400 tonna kopóréteget építenek be, 5 centiméter vastagságban. A munkálatok idején mindkét helyszínen torlódások alakulhatnak ki, különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban.

A tervezett ütemezés az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint hosszabb menetidővel tervezzenek.