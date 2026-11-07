Videón a brutális baleset: forgalommal szemben hajtott, rendőrautóval ütközött az idős sofőr

Egy idős sofőr vezette azt a kocsit, amelyik menetiránnyal szemben hajtott fel a többsávos útra. A baleset szinte kódolva volt, a dolog különös folyományaként pedig éppen egy rendőrautó volt a másik érintett.

Rémálomba illő pillanatok

A képsorok alapján valószínűsíthető, hogy a járőröket már értesítették a helyzetet fordítottan értelmező sofőr ámokfutásáról, de az is lehet, hogy a zsaruk csak rosszkor voltak rossz helyen. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a megkopott reflexek és a forgalmi szituációk lassú, téves értelmezése milyen vészhelyzeteket generálhat!