Két baleset és egy veszélyes közlekedési helyzet látható a Bpiautósok friss videójában, háromból kettőben egy furgonos a főszereplő.

Az agresszív furgonos bevág, nem kérdez

Fotó: BpiAutósok/YouTube

Az első felvételen egy autó áll meg az M1-M7 bevezetőjén, miután megpróbál besorolni, ám a mögötte érkező volánbusz már nem tud megállni, és hátulról belecsapódik. November 26-án, reggel 6:50-kor, a Budaörsi úti M1-es bevezetőn történt az első eset. A beküldő beszámolója szerint egy autós a továbbhaladó külső sávból próbált az Eger út irányába besorolni, ám végül megállt. A mögötte érkező sárga busz vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, a felvétel ezt a pillanatot is megörökítette.

A második felvétel az M1-es autópálya felújítás alatt álló, terelt szakaszán készült. Egy fekete Mercedes vezetője úgy döntött, hogy a kihajtónál, a záróvonalat és a forgalom elől elzárt területet is átlépve próbálja elhagyni a pályát. Sajnos a manőver nem úgy alakult, ahogy tervezhette: a sofőr hirtelen fékezett, majd szinte meg is állt. A mögötte érkező zöld Skoda vezetője még éppen meg tudott állni, ám a feltorlódott sorban kialakult a láncreakció. Az egyik furgon bele is rohant az előtte haladóba. Természetesen a balesetet okozó Mercedes vezetője úgy tűnik elhajtott a helyszínről, mintha mi sem történt volna...

A harmadik eset szeptember 14-én, délután 17:15-kor történt az M3-as autópályán. "Miközben az előttem haladó kisbusz sávot váltott, majd ahogy elhaladtam mellette és a szürke kombi mellett, a kombit megelőzte jobbról, majd elém vágott, így visszatért a belső sávba. Sérülés és anyagi kár nem keletkezett, de egy hajszálon múlt, hogy ütközzünk, vagy belemenjek a betonfalba" – írta meg a videó beküldője.