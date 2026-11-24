Kicsi a rakás, de nagy az autó: 4,8 méter hosszú, 1,9 méter széles, valamint 1,7 méter magas

Fotó: Geely

Magyarországon is bemutatkozott a Geely Monjaro EM-i, a kínai gyártó legnagyobb, európai piacra szánt modellje, melynek neve nem az injekciós fogyasztószerre, hanem a Kilimandzsáróra utal. A 4,8 méteres, ötüléses szabadidő-autó Európában kizárólag plug-in hibrid hajtással kerül forgalomba, azonban a világ más részein azonban kétliteres Volvo-turbómotorral és 1,5 literes benzinmotorra épülő öntöltő hibrid hajtással is kapható. Nem új típusról van szó, Kínában már 2021 óta kapható Geely Xingue néven, 2024 óta – módosított orr-résszel – Dél-Koreában is forgalmazzák Renault Grand Koleosként, és 2026 óta Oroszországban is elérhető Volga K50 néven, helyi gyártásból.

A legtöbb Monjaro sosem fog terepen járni, mégis jó tudni, hogy valamennyire képes rá

Fotó: Geely

Fel lehet róni a Monjarónak, hogy kicsit látszik a formatervén a kor, hiányzik például a kettéosztott fényszóró és a kínai riválisokhoz mérten konzervatívabb a kétdobozos sziluett, de a hatalmas, függőleges osztású krómozott hűtőmaszk és a 20 colos felniszett így is tekintélyt parancsoló megjelenést biztosít számára.

Engem a Suzuki S-Cross modellfrissítésére emlékeztet a nagy krómozott maszk

Fotó: Geely

A Monjaro nevében az EM-i a konnektoros hibrid hajtásrendszert jelenti, amely egy 1,5 literes, 139 lóerős benzines turbómotorból, egy háromfokozatú automata váltóból és egy 163 lóerős villanymotorból áll. Már a fronthajtású változat (Pro és Max felszereltség) rendszerteljesítménye is tekintélyes, egész pontosan 273 lóerő. Az összkerekes (Pro+ és Ultra felszereltség) Monjaro azonban még erősebb (335 lóerős), köszönhetően annak, hogy hátul van egy második hajtó villanymotorja, így csak az elektromos része önmagában okkora teljesítményt képes leadni, mint a fronthajtásúban a komplett hibrid rendszer.

Ennyi látszik az 1,5 literes, négyhengeres turbómotorból és a konnektoros hibrid hajtásból

Fotó: Gulyás Péter

Nem csak a elektromos, kardán nélküli négykerék-meghajtást és 62 extra lóerőt kap az, aki az 1,7 millió forinttal drágább i-AWD hajtásláncot választja, hanem gyorsabb DC-tölthetőséget (38 vs. 78 kW) és nagyobb elektromos hatótávot is. A padlóba épített LFP akkumulátor 29,4 kWh kapacitású, így a tisztán elektromos hatótáv eléri a 116 km-t (WLTP), a fronthajtásúé viszont csak 18,4 kWh-s, ami 34-gyel kevesebb emissziómentes kilométert tesz lehetővé. Ha a 60 literes benzintartályát is kiüríti a Monjaro, akkor mindkét változata több mint 900 km-t tud megtenni egyhuzamban. Árához és benzinmotorjának méretéhez képest meglepően fürge a 2080 kg tömegű csúcsváltozat: 5,8 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, 1,9 másodperccel hamarabb, mint az 1,9 tonnás, fronthajtású kivitel. Végsebességben viszont az utóbbi a jobb, akár 200 km/h-val is képes haladni, míg az összkerekes 190 km/h-val, és a fogyasztása is fél literrel kisebb (6,9 vs. 7,4 l/100km).