Magyarországon is bemutatkozott a Geely Monjaro EM-i, a kínai gyártó legnagyobb, európai piacra szánt modellje, melynek neve nem az injekciós fogyasztószerre, hanem a Kilimandzsáróra utal. A 4,8 méteres, ötüléses szabadidő-autó Európában kizárólag plug-in hibrid hajtással kerül forgalomba, azonban a világ más részein azonban kétliteres Volvo-turbómotorral és 1,5 literes benzinmotorra épülő öntöltő hibrid hajtással is kapható. Nem új típusról van szó, Kínában már 2021 óta kapható Geely Xingue néven, 2024 óta – módosított orr-résszel – Dél-Koreában is forgalmazzák Renault Grand Koleosként, és 2026 óta Oroszországban is elérhető Volga K50 néven, helyi gyártásból.
Fel lehet róni a Monjarónak, hogy kicsit látszik a formatervén a kor, hiányzik például a kettéosztott fényszóró és a kínai riválisokhoz mérten konzervatívabb a kétdobozos sziluett, de a hatalmas, függőleges osztású krómozott hűtőmaszk és a 20 colos felniszett így is tekintélyt parancsoló megjelenést biztosít számára.
A Monjaro nevében az EM-i a konnektoros hibrid hajtásrendszert jelenti, amely egy 1,5 literes, 139 lóerős benzines turbómotorból, egy háromfokozatú automata váltóból és egy 163 lóerős villanymotorból áll. Már a fronthajtású változat (Pro és Max felszereltség) rendszerteljesítménye is tekintélyes, egész pontosan 273 lóerő. Az összkerekes (Pro+ és Ultra felszereltség) Monjaro azonban még erősebb (335 lóerős), köszönhetően annak, hogy hátul van egy második hajtó villanymotorja, így csak az elektromos része önmagában okkora teljesítményt képes leadni, mint a fronthajtásúban a komplett hibrid rendszer.
Nem csak a elektromos, kardán nélküli négykerék-meghajtást és 62 extra lóerőt kap az, aki az 1,7 millió forinttal drágább i-AWD hajtásláncot választja, hanem gyorsabb DC-tölthetőséget (38 vs. 78 kW) és nagyobb elektromos hatótávot is. A padlóba épített LFP akkumulátor 29,4 kWh kapacitású, így a tisztán elektromos hatótáv eléri a 116 km-t (WLTP), a fronthajtásúé viszont csak 18,4 kWh-s, ami 34-gyel kevesebb emissziómentes kilométert tesz lehetővé. Ha a 60 literes benzintartályát is kiüríti a Monjaro, akkor mindkét változata több mint 900 km-t tud megtenni egyhuzamban. Árához és benzinmotorjának méretéhez képest meglepően fürge a 2080 kg tömegű csúcsváltozat: 5,8 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, 1,9 másodperccel hamarabb, mint az 1,9 tonnás, fronthajtású kivitel. Végsebességben viszont az utóbbi a jobb, akár 200 km/h-val is képes haladni, míg az összkerekes 190 km/h-val, és a fogyasztása is fél literrel kisebb (6,9 vs. 7,4 l/100km).
Megszokhattuk a Geely-től, hogy minden modelljének jó az ár-érték aránya, és nincs ez másként a Monjarónál sem. A fronthajtású Pro alapmodell listaára 15,59 millió forint, de év végéig 14,29 millióért meg lehet venni, ami már csak 1,3 millióval több, mint amennyit a hat centivel rövidebb, kisebb csomagterű (633 helyett 528 literes), és jóval gyengébb (273 helyett 216 lóerős) Starray EM-i ért kell fizetni. Fontos különbség, hogy a Starray-hez nincs összkerekhajtás, és a plug-in hibrid rendszerében a belső égésű motor csak áramtermelésre szolgál, a Monjaróban viszont közvetlenül is tudja hajtani a kerekeket.
Az összkerekes alapverzió, a Pro+ listaáron 16,99 millió forintba kerül, de év végéig ez is olcsóbb egymillióval. Érződik azonban, hogy inkább az Ultra nevű „non plus ultra” kivitel felé szeretnék terelni a vásárlókat, annak a 18,91 milliós listaárából ugyanis közel kétmilliót engednek el a bevezető akció keretében, így év végéig 16,99 millióért lehet megrendelni. Az eleve gazdag Pro+ felszereltségéhez képest az Ultra olyan további extrákat kínál, mint az adaptív lengéscsillapítású futómű, a keret nélküli, automatikusan elsötétülő belső visszapillantó, az elektromos deréktámasz a vezetőülésben, a hátsó ülésről vezérelhető anyósülés, az első masszázsfunkció, a hátsó ülésfűtés, a 16 hangszórós (az első fejtámlákban is) hifi, és a sötétített hátsó ablakok.
Aszfalton alig vezettünk a magyarországi sajtóbemutatón, de az azért kiderült, hogy az adaptív futóműves csúcsváltozat a „lágy” beállítással rossz minőségű úton is kényelmesen ringatózik a 20 colos kerekein. Az, hogy nem a legújabb fejlesztés, előnyökkel is jár a Monjaro esetében, hálás voltam például a hagyományos kilincsekért és a nem szögletes kormánykerékért, valamint azért is, hogy a többi Geely-vel szemben végre a vezetőülés ülőlapjának szögét is lehet állítani – természetesen villanymotorral. Terepen is a lágy futóműhangolást használtuk, a felázott, néhol saras úton a nagy kínai SUV olyan mutatványokat is végrehajtott profi sofőrrel, amit nem néztünk volna ki belőle.
Nyilvánvaló azonban, hogy komoly terepképességeket nem szabad várni egy alapvetően aszfaltozott útra szánt, önhordó karosszériás, felező és differenciálzár nélküli, alacsony oldalfalú, utcai gumikkal szerelt szabadidő-autótól. De a Geely így sem okozott csalódást, megoldott mindent, még azokat a szituációkat is, amikor csak két átellenes kereke ért talajt. Amúgy a sajtóanyag szerint „a Monjaro EM-i 19 centiméteres hasmagassága, 19 fokos első és 18 fokos hátsó terepszöge, valamint jelentős erőtartalékai révén akár 34%-os emelkedővel és 32,5%-os lejtővel is megbirkózik. Meglepetésemre két fronthajtású Monjarót is beállítottak a tesztflottába, a tatai tereppályán tízből hét akadályt ők is sikerrel vettek.