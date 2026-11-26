Stig, a műsor néma tesztpilótája adja át a GMA T.50 kulcsát Gordon Ramsay-nek

Fotó: Top Gear/BBC

Amikor jövőre megkezdődik az átalakított tv-műsor forgatása, Ramsay lesz majd az egyik műsorvezető a háromból. A világ minden részén igen nézett produkció 2028-ban tér vissza a képernyőkre. 2022 óta azért nem készült adás, mert akkor az egyik műsorvezető, Andrew Flintoff súlyos arcsérüléseket és bordatöréseket szenvedett forgatás közben. Arccal lefelé, mintegy 50 méteren át vonszolta őt maga alatt egy nyitott tetejű, háromkerekű Morgan Super 3 sportautó a Top Gear híres tesztpályáján, a Dunsfold repülőtéren. „Azt hittem, meghalok” – nyilatkozta tavaly egy dokumentumfilmben. A műsort gyártó BBC bocsánatot kért, és 9 millió fontos (4 milliárd forint) kártérítést fizetett a maradandó sérüléseket szerzett műsorvezetőnek.

Új szerepkörét bejelentő nyilatkozatában a 60 éves Gordon Ramsay elmondta, hogy már gyerekkora óta rajong az autókért; Northamptonshire-ben, a Silverstone versenypálya közelében nőtt fel. „Átmásztam a kerítéseken, és belopakodtam, hogy láthassam a versenyeket” – mesélte. „Ez a korai izgalom élethosszig tartó szenvedélyt ébresztett bennem az autók, az autósport, a gyönyörű formatervezés és a rendkívüli mérnöki megoldások iránt. A Top Gear a legjobb formájában mindig is a váratlanról szólt: meglepő, szórakoztató, és épp a megfelelő mértékű káosz jellemzi. Erre a szellemiségre szeretnénk építeni, friss energiát és ambíciót hozva, hogy valami igazán izgalmasat alkossunk a közönség egy teljesen új generációja számára. Hihetetlenül izgalmas lehetőség, és már alig várom, hogy belevághassunk!”

Ramsay kiterjedt autógyűjteménnyel rendelkezik, amelyben többek között számos Aston Martin és Ferrari, valamint egy Porsche, egy Land Rover és egy McLaren Senna is megtalálható. Emellett három alkalommal – 2002-ben, 2006-ban és 2017-ben – vendégként szerepelt a Top Gear-ben.

A Top Gear tv-műsor 1977-ben indult, a 2000-es években pedig – Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May közreműködésével – a BBC egyik legnagyobb sikerévé vált. Őket olyan műsorvezetők követték, mint Chris Evans és a Jóbarátok sztárja, Matt LeBlanc, majd 2018-ban Paddy McGuinness és az autós Youtube-sztár, Chris Harris csatlakozott a stábhoz, Flintoff vezetésével.