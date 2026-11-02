Ha erre nem figyel, szörnyű tortúra lehet egy apró koccanásból

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Bárkivel előfordulhat, hogy vétlen félként vagy – például pillanatnyi figyelmetlenség miatt – saját hibájából közúti balesetbe keveredik, és a későbbi kárrendezés szempontjából kulcsfontosságú, hogy mi történik a galiba utáni első, minden résztvevő számára stresszes percekben. Először is, a legfontosabb gondoskodni a személyi biztonságról: meg kell győződni arról, hogy nem sérült-e a meg senki (amennyiben igen, a segítségére kell sietni, és mentőt hívni a 112-es számon), emellett a vészvillogó bekapcsolásával, lakott területen kívül pedig az elakadásjelző háromszög kihelyezésével és rossz látási viszonyok között láthatósági mellény viselésével is kötelező biztosítani a helyszínt. Mielőtt akár másoknak segítenénk, győződjünk meg róla, hogy eközben nem teremtünk újabb veszélyes helyzetet” – hívja fel a figyelmet Juhász Tímea, az Ayvens biztosítási- és újautó-adminisztrációs csoport vezetője.

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Elismeri a vétkes fél a felelősségét koccanásnál?

Még egy apró koccanás is kárrendezéssel jár, ami több százezer forint sorsáról dönt, és később komoly hercehurcával járhat. Gyakran a helyszínen szembesülnek a felek azzal, hogy senkinél sincs kárbejelentő lap, de ilyenkor sincs minden veszve, hiszen a MABISZ honlapján mindezt elektronikus formában, minden szükséges adatot és körülményt dokumentálva is meg lehet tenni. Egyvalami azonban gyakran elmarad: a felelősség elismerése. „Sokan nem kérik, hogy szerepeljen a bejelentőn a balesetet okozó fél felelősségvállalása. Pedig a későbbi kárrendezést ez segíti a leginkább” – mutat rá az Ayvens szakértője. Ha nem tudunk megegyezni, rendőrt kell hívni, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan hatósági intézkedés is történik. Ugyanakkor, ha igazolható, hogy valamelyik fél szabályt sértett, akkor a rendőr akár helyszíni bírságot is kiszabhat, így a határozat pedig a későbbiekben segíthet a vitás helyzet tisztázásában.

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Nem kötelező, de a kárrendezés szempontjából nagyon ajánlott több szögből lefényképezni a baleseti helyszínt, a járművek sérüléseit és rendszámát, illetve az úttest felfestéseit és a KRESZ-táblákat is, ugyanakkor nincsen egyértelmű biztosítói gyakorlat arra vonatkozóan, hogy elfogadják-e a fedélzeti kamera felvételeit – tény viszont, hogy már számos esetben segítettek a videók a felelősség megállapításában. Ne feledjük, a kár elszenvedőjének a balesettől számítva öt napja áll rendelkezésre bejelenteni a kárt a biztosítónak (KGFB és Casco esetén egyaránt). Érdemes mielőtt intézkedni az olyan esetekben is, amikor kátyúba hajtás miatt sérül meg az autó gumiabroncsa, felnije vagy futóműve, ugyanakkor a parkolóban elszenvedett károk rendezése bonyolultabb úgy, mert magánszemélyek nem kérhetik ki a biztonsági kamerák felvételeit – az ilyen esetekben a rendőségi feljelentések segíthetnek.