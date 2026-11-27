Különleges listán gyűjtötték össze az idei évben Magyarországon legdrágábban hirdetett használt autókat, és az első helyre egy közel másfél milliárd forintos hipersportkocsi került. Ez a modell nem más, mint az eleve igen ritka, mindössze 125 példányban gyártott Koenigsegg Jesko pályára hangolt, extra leszorítóerejű Attack változata, szédítő 1622 lóerős maximális teljesítménnyel. Arra ugyanakkor nem derült fény a Használtautó.hu közleményéből, hogy a svéd csoda végül tényleg Magyarországon talált-e gazdára, mindenesetre ma már nincsen eladósorban.

Igazi gyűjtői ritkaság a manufakturális keretek közt készülő Koenigsegg Jesko

Fotó: Koenigsegg

Természetesen a tízes toplista további szereplői is az exkluzív márkák klubjába tartoznak. Tény, hogy a Koenigsegghez hasonlóan méregdrága, „kézműves” gyűjtői ritkaságok (például Bugattik vagy Paganik) nem bukkantak fel idén a hazai hirdetések között, de azért a kínálat krémjét négy, illetve három sportkocsival uraló Ferrari és Lamborghini márka sem mondható kommersznek. Ezek foglalják el a képzeletbeli dobogó második és harmadik helyét is egy-egy limitált szériával (812 Competizione és Aventador SVJ), melyeknél a különlegesség számít inkább, nem az évjárat.

Negyedmilliár forintot árával csak hatodik a használt autók idei listáján ez az SF90 Spider

Fotó: Használtautó.hu

Főleg olasz sportkocsik jelentik a használt autók elitjét

Jól mutatja a trendeket, hogy használtautó-kínálat krémjét jelentő sportos gépek közé egyetlen klasszikus luxuslimuzin sem fért be, a Rolls-Royce is csak a 229 millióért vesztegetett Cullinan SUV-val képviseltette magát. Jóval magasabb, 400 millió forint feletti áron kínálták a G-Merci alapjaira épülő, igen ritka, 900 lóerős Brabus Rocket szuperterepjárót. De ki vesz ilyen autót, vagy éppen félmilliárdál drágább Ferrarit, illetve Lamborghinit? Lőcsei Dániel brand manager szerint ezek a hirdetések a piac legszűkebb szeletét mutatják, kevés, de hozzáértő vásárlóval.