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autós hír

Már ki sem kell utazni a vevőnek, ha Németországban nézett ki magának használt autót – a jó hír mellé azonban rögtön érkezett egy rossz is

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A magyar vásárolók már úgy is átvizsgáltathatják a kiszemelt járművet 12 nyugat-európai országban, hogy ki sem kell utazniuk.
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Ki sem kell utaznunk Németországba, ha ott keresnénk használt autót
Fotó: Das Weltauto

Magyarországra idén eddig negyedével több használt autó áramlott be, mint egy évvel korábban. December végéig a tavalyi 128 ezer helyett közel 160 ezer használt személyautót importálhatnak, ami komoly veszélyeket is rejt. A távolból, látatlanban vásárolt autó hibái a hirdetésből nem feltétlenül derülnek ki: rejtett hibákra, szakszerűtlenül javított baleseti sérülésekre vagy visszatekert kilométerórára kell gondolni. Az Európai Parlament által idézett tanulmányok szerint a belföldön eladott használt autók 5–12 százalékánál manipulálták a kilométerórát, a más országból behozottaknál viszont ez az arány 30–50 százalék.

Az autók negyede elbukott a teszten

Nemrég többek között Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban is elindult a Carvago online piactér CarAudit nevű átvizsgálási szolgáltatása, amelynek keretében az érdeklődők független szakemberrel vizsgáltathatják át a helyszínen a kiszemelt autót – anélkül, hogy odautaznának. A cég munkatársai – akik közé TÜV és a DEKRA szakértők is tartoznak – több tízezer autót vizsgáltak már át, és ezek nagyjából negyedét nem javasolták megvételre az ügyfeleknek. 

A szakember az eladás helyszínén – kereskedésben és magánszemélynél egyaránt – 270 ellenőrzési pont alapján vizsgálja át az autót. Megméri a fényezés rétegvastagságát, emelőn is átnézi a járművet, kiolvassa a vezérlőegységek hibakódjait, és próbautat tesz vele. Az átvizsgálás része az autó előéletének ellenőrzése is európai adatbázisokban és a szervizdokumentáció alapján. A vevő részletes, fényképekkel illusztrált jelentést kap, valamint egyértelmű ajánlást arról, hogy érdemes-e megvenni az autót. Egy németországi autó átvizsgálása 289 euróba (kb. 105 ezer forint) kerül, a jelentés 48 órán belül érkezik. Villanyautókhoz 189 euróért (kb. 69 ezer forint) akkumulátorteszt is rendelhető. Ez nem kevés pénz, de egy kiutazás szállással, üzemanyaggal együtt jellemzően még többe kerülhet.

 

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