Magyarországon már önmagában a kilométeróra visszatekerése is akár az ötödével növelheti egy használt autó értékét, nem is beszélve arról, hogy milyen következményei lehetnek a korábbi eltitkolt sérüléseknek. Ezeket a veszélyeket felismerve mind többen döntenek úgy, hogy vásárlás előtt lekérdezik a jármű részletes előéletét, aminek hozadékaként a cégek értékes statisztikai adatokat nyernek: a CarVertical szerint például a Magyarországon ellenőrzött négykerekűek 56,1 százalékál derült fény korábbi sérülés javítására, átlagosan 1,2 millió forint kárértékkel. Emellett a nyomozások során olykor felbukkannak olyan kakukktojások, mint egy használt BMW X3 esete.

Fotó: BMW

Egy használt BMW X3 furcsa grafikonja

Ezúttal nem a korábbi karambolos sérülések voltak érdekesek, hanem a rögzített kilométeróra-állások: a jelentések alapján úgy festett, mintha kétévente jelentősen visszatekerték volna a számlálót, majd mindig újra nagyot nőtt volna a futásteljesítmény. Aztán a tüzetesebb vizsgálat során kiderült, hogy a 2006-os évjáratú BMW SUV-ot nem csak hazánkban, hanem Litvániában is forgalomba helyezték, és mindkét országban rendszeresen műszaki vizsgákra hordják. Mi lehet a titok? Nos, valójában két különböző autóról van szó, amelyek azonos alvázszámmal futnak: az egyikét – feltehetően lopás miatt – klónozták a másikéról. Lám, hogy az adatok mögé néző lekérdezés furcsaságokra is fényt deríthet, a VIN-csalás ügye pedig hatósági vizsgálat után kiált.