Nem is érti az ember, hová rohan ilyenkor bárki is, aki autót vezet! Pedig a látási viszonyok jók voltak, a havas út sem jelentett megoldhatatlan kihívást, de főhősünk türelmetlen volt.

Komoly leckét adott a havas út!

Előzésbe kezdett a pick-up-os, majd amikor meglátta a szembejövőautót, hirtelen mozdulattal visszakormányozta a platóst a másik autó elé. Nem maradt azonban a saját sávjában, ugyanis a fizika törvényeinek megfelelően keresztbe fordult, letért az útról, majd felborult. Csak remélni tudjuk, hogy senkinek sem esett bántódása a fedélzeten és a meggondolatlan sofőr egy életre megtanulta a leckét!