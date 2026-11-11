Hiába várt a gyárra, ezért egy műhely maga készítette el a Lexus pick-upot

Fotó: MESO Customs

A Lexus korábban kizárta annak lehetőségét, hogy saját kisteherautót készítsen. Egy utángyártott alkatrészekkel foglalkozó amerikai cég, a Meso Customs azonban valóra váltotta az elképzelést, és a SEMA tuningshow-n, Las Vegasban ki is állította a végeredményt. Közel egy éven át dolgoztak azon, hogy a donor Toyota Tacomából olyan tanulmányautót hozzanak létre, amely tökéletesen úgy néz ki, mintha egyenesen egy Lexus-gyárból gördült volna ki. Az amerikai piacra gyártott kisteherautót a Toyota Land Cruiser 250-alapokra épült Lexus GX 550 terepjáró alkatrészeinek, valamint számos egyedi karosszériaelemnek a felhasználásával alakítottak át.

Fotó: MESO Customs

Az alapként használt Tacoma elejét és hátulját levágták, hogy helyet csináljanak az újratervezett alkatrészeknek. A csapat 3D-nyomtató segítségével, CAD-fájlok alapján gyártotta le az új karosszériaelemeket, például az extra széles sárvédőket, amelyeket a karosszéria színére fényezett toldatok egészítenek ki. Viszont a hűtőrács, a fényszórók és a motorháztető mind-mind Lexus GX 550-esről származnak. A feltűnő márkaembléma és a vízszintes lamellákból álló, orsó alakú maszk azonnal Lexusként teszi azonosíthatóvá a TX1-est, még az újratervezett, fém első lökhárító is szépen igazodik a kiszélesített karosszériához. Az ajtók és az ablakok a Toyotából maradtak meg, a visszapillantó tükrök viszont már a Lexus GX-ről érkeztek.

Fotó: MESO Customs

Jelentősen átalakították a hátsó részt is: teljes szélességű LED-es hátsó lámpákat kapott a pickup, valamint egy egyedi platóajtót, amelyet a GX ötödik ajtajának megcsonkításával hoztak létre. Nem csak ajtóként, lehajtva padként is funkcionál ez az elem, amelyet fűthető ülésekkel és Bluetooth-hangszórókkal szerelték fel a tökéletes „outdoor élmény” és kikapcsolódás érdekében. Bent megmaradt a Tacoma műszerfala, de az üléseket és a kormányt jobb minőségű bőrrel vonták be, utóbbin az emblémát is lecserélték.

Fotó: MESO Customs

Bár a Lexus-ruhába öltöztetés a legtöbb autóépítő számára már önmagában elég nagy kihívás lett volna, a Meso Customs tovább ment, és feljavította a létraalvázas pickup terepjáró képességeit. Így kapott a TX1 abroncsrögzítős „beadlock” keréktárcsákat, 38 col átmérőjű, terepjárásra fejlesztett abroncsokkal és megerősített fékrendszerrel. Természetesen a futóművet is továbbfejlesztették: King Off-Road Racing lengéscsillapítókat építettek be 74 Weld felső lengőkarokkal és portáltengellyel kiegészítve, ami a gyárinál jelentősen nagyobb hasmagasságot eredményezett. Végezetül a tetőre, az első lökhárítóra és az A-oszlopok tövéhez kiegészítő LED-es fényszórókat szereltek.