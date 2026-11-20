Hetven éves fennállásának első veszteséges évét volt kénytelen elkönyvelni a Honda, miután leírta a villanyautó-fejlesztésbe fektetett milliárdokat, helyette a hibrid hajtásra koncentrálja erőforrásait a japán gyártó. Most bemutatkozott az Avancier nevű, három üléssorral rendelkező szabadidő-autó, amely elsőként kapja meg az új padlólemezt és az azzal együtt járó új hibrid hajtást.

Fotó: Honda

Négy éven belül 30 új Honda hibridet dobnak piacra

A karosszériánál egyfelől növelték a csavarodási merevséget, másrészt moduláris kialakításra váltottak, az A oszlop mögötti résznél az egyes modellnek igényeinek megfelelően tudják variálni a méreteket. Javítottak a csomagoláson is, az összes autóban lesz hely szükségpótkeréknek (várhatóan opciós lesz), a hátsó ülés alá helyezett hibrid akkumulátor miatt búcsúzik a kardántengelyes összkerékhajtás, amely helyett hátsó hajtómotoros rendszert használnak. Az Asimo humanoid robot fejlesztése során szerzet tapasztalatok alapján hangolták az elektronikus beavatkozó rendszerek működését, beleértve a fékerő-szabályozást is, hogy az autó mozgása a lehető legkevésbé zavarja az utasokat. Viszonylag gyorsan átáll a Honda az új technikára, hiszen 2030-ig bezáróan 30 új hibrid autót dob piacra világszerte, ezek között lesz a Civic és a CR-V új generációja is.

A Honda Avancier megjelenés letisztult, hangolását tekintve kényelmes utazóautónak készült. A középső sorban lévő ülések is kaphatnak fűtést és szellőztetést, nagy méretű fejtámlákat használnak, hogy hátradöntött támlával is kényelmes legyen az utazás. Az üvegtető elér a harmadik sor fölé, a hátsó oldalajtó kialakításával könnyítik meg a bejutást oda. Ezt segíti a távolról frissíthető elektromos rendszer számos kapcsolódó szolgáltatása, illetve a 12 hangszórós térhatású hifi is. Beszédvezérléssel is lehet majd kezelni a legtöbb kényelmi funkciót, távolról ellenőrizhető lesz az autó, azaz alkalmazásból hozzá lehet férni a külső- és belső kameraképhez.

Továbbra is 2,0 literes szívómotor jelenti a hibrid hajtás szívét, de annak 900 grammal csökkentették a tömegét (ebből 500 gramm jut az új főtengelyre), a hengerfej és a dugattyúk átalakításával kiterjesztették azt a tartományt, ahol hatékonyan üzemel az erőforrás. Nagyobb teljesítményű villanymotor és generátor kerül az első tengelyre, az eddig a nagyobb méretű modellekben használt (Accordban és CR-V) kétfokozatú váltó mindegyik változata bekerül. A teljesítményelektronika méretét és tömegét úgy sikerült csökkenteni, hogy annak már (szükség szerint) a hátsó villanymotor működését is vezérelnie kell.