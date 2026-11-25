November 10-én átállt téli üzemre a Magyar Közút, és nemrég az ország bizonyos részein (főleg az északi, északkeleti megyékben) már meg is kezdte a hóréteggel borított utak takarítását-sózását, a következő napok várható időjárása miatt pedig más régiókban is feltűnhetnek a hókotróik és más gépeik. Utóbbiakból összesen 813 darab vár bevetésre 80 telephelyen, ahol a nap 24 órájában (12 órás váltott műszakokban) várnak feladatukra a közútkezelő munkatársai. Összesen 31 ezer kilométernyi úthálózatot (plusz 1200 kilométer lakott területen kívül kerékpárutat) kell tisztán tartaniuk, a precíz ütemezést országszerte 294 útmeteorológiai állomás segíti.

Fotó: MKIF Zrt.

Napjainkban már nyugati gyártmányok (Mercedes, Unimog, MAN hókotrók és -ekék, illetve útellenőri Volkswagen furgonok) alkotják a flottát, a legendás szovjet KRAZ hómarók megmaradt példányai extrém vészhelyzeti tartalékként töltik nyugdíjas éveiket. Figyelemre méltó a Magyar Közút teljes szezonális anyagkészlete is, ami 115 ezer tonna sóból, 782 ezer tonna kalcium-klorid granulátumból, 7250 tonna kőzúzalékból és 2,65 millió liter kalcium-klorid oldatból áll.

Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Utolsó telüket kezdik a hókotrók MKIF-színekben

Hasonló időszakban, tehát november elején állt át a téli menetrendre a hazai gyorsforgalmi úthálózat jelentős részét (1300 kilométer főpályát, plusz a csomópontokat és pihenőhelyeket) üzemeltető MKIF Zrt. is, melynek jelen formában ez lesz az utolsó szezonja, ugyanis a koncessziós szerződés lezárásával, jövő áprilistól a Magyar Közút veszi át feladatait. Külön közleményben hangsúlyozza az MKIF, hogy addig minden üzemeltetési (illetve útfelújítási) feladatát ellátja, aminek része volt az összesen 22 mérnökségen állomásozó 205 darab teherautó felkészítése is: mindegyik jármű orrára felkerült a hóeke, hátra pedig felszerelék a szóráshoz szükséges adaptereket.

Fotó: MKIF Zrt.

Összesen 26 rakodógép tudja megpakolni a platókat, amihez természetesen a raktárakat is feltöltötték: idén télen 27 ezer tonna só, 215 ezer kiló kalcium-klorid granulátum és 863 ezer liter kalcium-klorid oldat alkotja a menüt. Minden járművezető figyelmét nyomatékosan felhívják a közútkezelők arra, hogy a KRESZ szerint a többsávos úton párhuzamosan (lépcsőrendben) haladó, sárga villogó hókotrókat tilos és veszélyes megelőzni.