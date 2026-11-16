Na, ehhez kell bátorság: a Honda V6-os biturbó hibridet küldi a 9,0 literes szívó V8-asok ellen!

Az Egyesült Államokban a Honda egyik legnépszerűbb típusa a nagy méretű Passport szabadidő-autó, amelynek aktuális generációját terepjáróként is megpróbálják eladni. Ezek után nem meglepetés, hogy versenyezni mennek az autóval, az észak-amerikai tereprali bajnokságban próbálnak szerencsét. Ráadásul nem állnak be a sorba, jelenleg 9,0 literes V8-as motorral hajtott versenyautók vannak abban a Trophy Truck kategóriában, ahol a Honda egy 2,4 literes V6-os biturbót használó hibrid hajtással indul.

Szoftverdefiniált versenyautóval újít a Honda az észak-amerikai tereprali-bajnokságban

Fotó: Honda

Nem csak a hajtást reformálja meg a Honda

A hosszú távú versenyzés világában használják azt a 2,4 literes V6-os biturbót (Acura ARX-06 GTP), amely belső égésű motorként kerül a tereprali-versenyautó ülései mögé. Újdonság, hogy ezt 800 voltos nagyfeszültségű öntöltő hibrid rendszerrel egészítik ki, az akkumulátor az előző generációs Forma-1-es cellákat használja. Az eredmény 1300 lóerős rendszerteljesítmény, ami magasabb a vetélytársak szívó V8-asánál, és nyomaték tekintetében is jobban áll a modern hajtás. A hatalmas erőt egy Masonmatic 5 fokozatú váltó továbbítja a kerekek felé, ráadásul portálhidas a versenyautó, tehát a kerekek előtt is van egy extra áttétel a hajtásláncban.

Nem csak a hibrid hajtással, de a by-wire, azaz elektronikus fékekkel és az MI-vezérelt elektronikus beavatkozókkal is újat hoz, akár verseny közben lehet szoftverfrissítéssel módosítani a Honda Passport Baja Spec működését. A tereprali-versenyautó a szabályoknak megfelelően 550 literes benzintankot kap. 2027 elejét teszteléssel tölti a Honda Racing, a Passport versenyautó első bevetésére június 2-6 között kerül sor a Baja 500 futamon.