Így vezessen esőben, erős szélben, ködben!

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Vezetés erős szélben

Ha vihar várható, érdemes már indulás előtt felkészülni – például úgy, hogy elkerüljük azokat az útvonalakat, amelyek mentén sok fa található. Már 5-ös erősségű szél (29–38 km/h-s szélsebesség) esetén is ajánlott az óvatosság; súlyos vihar (10-es vagy annál nagyobb erősségű szél) idején pedig egyáltalán ne üljünk autóba vagy motorkerékpárra, mert az erős szél könnyen letérítheti a járműveket az útról. Ilyenkor a legfontosabb szabály, hogy csökkentsük a sebességet! Ha egy széllökés éri az autót, kisebb sebesség mellett sokkal könnyebb reagálni, és ellenkormányzással korrigálni a jármű mozgását. A viharos széllökések kiszámíthatatlanok. Két kézzel, erősen tartva fogjuk a kormányt, főként akkor, amikor erdős részről nyílt területre érünk.

Hidakon, erdei tisztásokon vagy alagutak kijáratánál különösen nagy az esélye annak, hogy hirtelen erős oldalszél éri a járművet. Erre a veszélyre gyakran szélerősségjelzők vagy közúti jelzőtáblák hívják fel a figyelmet.

Legyen óvatos teherautók és autóbuszok előzésekor: amint a járműve az előzött jármű szélárnyékába kerül, jelentősen megváltozhat a haladási iránya. Az előzés befejezése után pedig a jármű ismét teljes mértékben ki lesz téve az oldalszél hatásának, a változás hirtelen következik be.

A szél vagy a vihar hatására váratlanul, a megszokottól eltérő módon reagálhat a többi közlekedő is, amire számítani kell. Ilyenkor tartsa mindkét kezedet a kormánykeréken, tekintetét pedig az úton! Célszerű kiküszöbölni a figyelmet elterelő tényezőket, például az utasokkal való beszélgetést, a telefonálást – még kihangosító használata esetén is – vagy a hangos zenét.

A tetőn szállított rakomány – például kerékpárok vagy tetőboxok – növeli a vihar hatását, mivel nagyobb felületen tud a szél a járművedbe kapaszkodni. Emiatt a magas furgonok, SUV-ok, terepjárók, lakóautók, a lakókocsit vontató járművek, az autóbuszok és a teherautók különösen érzékenyek az oldalszélre.

Viharban számítani kell arra, hogy kidőlő fák, letört ágak, tetőcserepek, közúti jelzőtáblák vagy építési területek kordonjai kerülhetnek hirtelen az úttestre. Magyarországon a casco biztosítás fedezetet nyújt a repülő tárgyak által okozott károkra, feltéve, hogy a szélsebesség elérte az 54 km/h-t, ami a Beaufort-skála szerinti legalább 7-es fokozatot jelenti.