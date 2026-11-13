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Így pusztított a Charles ciklon Magyarországon – videók

autós olvasnivaló

Így vezessen esőben, erős szélben, ködben!

44 perce
Olvasási idő: 15 perc
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A Charles ciklonnal hatalmas mennyiségű eső zúdult az országra, és a szél is feltámadt, ami megnehezíti a közlekedést. Ilyenkor máshogy kell vezetni, eláruljuk, mire figyeljen, hogy szélsőséges időjárási körülmények között is biztonságosan elérje úti célját.
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autós olvasnivalóCharlesközlekedésbiztonságszélesővezetés
A car drives through a puddle as Storm Charles hit mainland Portugal, in Lisbon on November 11, 2026. Portugal said it would shut schools, non-essential services and a top world tech conference on Wednesday, as it braces for gale-force winds of Storm Charles. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Vezetés erős szélben

Ha vihar várható, érdemes már indulás előtt felkészülni – például úgy, hogy elkerüljük azokat az útvonalakat, amelyek mentén sok fa található. Már 5-ös erősségű szél (29–38 km/h-s szélsebesség) esetén is ajánlott az óvatosság; súlyos vihar (10-es vagy annál nagyobb erősségű szél) idején pedig egyáltalán ne üljünk autóba vagy motorkerékpárra, mert az erős szél könnyen letérítheti a járműveket az útról. Ilyenkor a legfontosabb szabály, hogy csökkentsük a sebességet! Ha egy széllökés éri az autót, kisebb sebesség mellett sokkal könnyebb reagálni, és ellenkormányzással korrigálni a jármű mozgását. A viharos széllökések kiszámíthatatlanok. Két kézzel, erősen tartva fogjuk a kormányt, főként akkor, amikor erdős részről nyílt területre érünk.

Hidakon, erdei tisztásokon vagy alagutak kijáratánál különösen nagy az esélye annak, hogy hirtelen erős oldalszél éri a járművet. Erre a veszélyre gyakran szélerősségjelzők vagy közúti jelzőtáblák hívják fel a figyelmet.

Legyen óvatos teherautók és autóbuszok előzésekor: amint a járműve az előzött jármű szélárnyékába kerül, jelentősen megváltozhat a haladási iránya. Az előzés befejezése után pedig a jármű ismét teljes mértékben ki lesz téve az oldalszél hatásának, a változás hirtelen következik be.

A szél vagy a vihar hatására váratlanul, a megszokottól eltérő módon reagálhat a többi közlekedő is, amire számítani kell. Ilyenkor tartsa mindkét kezedet a kormánykeréken, tekintetét pedig az úton! Célszerű kiküszöbölni a figyelmet elterelő tényezőket, például az utasokkal való beszélgetést, a telefonálást – még kihangosító használata esetén is – vagy a hangos zenét.

A tetőn szállított rakomány – például kerékpárok vagy tetőboxok – növeli a vihar hatását, mivel nagyobb felületen tud a szél a járművedbe kapaszkodni. Emiatt a magas furgonok, SUV-ok, terepjárók, lakóautók, a lakókocsit vontató járművek, az autóbuszok és a teherautók különösen érzékenyek az oldalszélre.

Viharban számítani kell arra, hogy kidőlő fák, letört ágak, tetőcserepek, közúti jelzőtáblák vagy építési területek kordonjai kerülhetnek hirtelen az úttestre. Magyarországon a casco biztosítás fedezetet nyújt a repülő tárgyak által okozott károkra, feltéve, hogy a szélsebesség elérte az 54 km/h-t, ami a Beaufort-skála szerinti legalább 7-es fokozatot jelenti.

Érdemes gondoskodni arról, hogy a járműben elegendő üzemanyag – villanyautó esetén pedig megfelelő töltöttség – legyen, mert így elkerülhető, hogy nehéz helyzetbe kerüljünk hosszabb útzárak vagy terelések során.

Mire figyeljenek a motorosok erős szélben?

A motorcyclist rides past a truck in the aftermath of flash floods at Trishuli, in Nepal's Nuwakot district on September 8, 2026. The death toll from Nepal's devastating flood rose on September 8 to 1,357, with 5,326 people still missing, the country's disaster authority said nearly two weeks after the August 26 disaster. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

Viharos időben a motorosokra is nagyjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az autósokra. Néhány további tanács megfogadása azonban még nagyobb biztonságot adhat. Érdemes a sáv közepéhez minél közelebb haladni; így mindkét oldalon marad hely arra az esetre, ha hirtelen széllökések érnék a járművet.

Minél kevésbé lobog a motoros ruhája a szélben, annál stabilabb marad a motorkerékpár. Előnyben vannak azok, akik szűk, jól illeszkedő bőroverallt viselnek. Aki textilruházatot használ, annak érdemes úgy beállítania azt, hogy a lehető legszorosabban simuljon a testéhez.

A szél hatása jelentős mértékben függ az oldalfelület nagyságától is – vagyis a motorkerékpár és a vezető együttes sziluettjétől. A tanktáskával, csomaghengerrel és/vagy hátsó dobozzal felszerelt motor sokkal érzékenyebb a szélre. Emiatt csomagok szállítása közben fokozott óvatossággal kell vezetni, és csökkenteni kell a sebességet. A légörvények a bukósisakra is hatással lehetnek, megnehezítve az út stabil szemmel tartását. Segíthet, ha úgy állítja be a szélvédőt (amennyiben van a motoron), hogy az ne engedje a szelet közvetlenül a sisakra csapódni, illetve megszüntesse annak rázkódását.

Vezetés esőben

Fotó: Rendőrség

Esős időben a rossz látási viszonyok, a csúszós utak, és a vízzel teli, láthatatlan kátyúk miatt kell fokozott óvatossággal, lassabban és körültekintőbben közlekedni. Kerülje az előzést, a nagy sebességet, és a hirtelen kormánymozdulatokat, valamint figyeljen jobban a gyalogosokra, különösen az átkelőhelyek, iskolák és buszmegállók közelében! Esőben és ködben jelentősen lassul a forgalom, hosszabb menetidőkkel érdemes számolni.

A gyalogosok az úttestre lépés előtt mindig győződjenek meg arról, hogy észlelték-e a közeledő járművek vezetői. Többször nézzenek körbe még az esernyő alól is, erre az időre hajtsák félre az esőkabát kapucniját, hogy meggyőződjenek az úttesten való átkelés veszélytelenségéről!

Esőben nem csak a párásodó szélvédő és oldalablak, hanem az üvegfelületeken jelen lévő vízcseppek is korlátozzák a kilátást, főképp, ha koszos az autó.

Vizes aszfalton előfordulhat, hogy egy útszakasz egyik részén jól tapadnak az abroncsok, azonban hirtelen vizesebb részre érve a tapadás jelentősen csökken, vagy nagyobb vízvastagság esetén meg is szűnik és létrejön a felúszás jelensége – ezt elsősorban országúti vagy autópálya-tempónál alakul ki, városi sebességnél kevésbé jellemző. Emiatt esőben vezetve a felsorolt úthibákban megálló vizet tapasztalva, vagy átfolyást észlelve érdemes csökkenteni a sebességet és igyekezni kikerülni a nagyobb vízmennyiséggel bíró útfelületeket, például a szélső sávokat. Természetesen van amikor ez nem lehetséges, ekkor a lassítás a megoldás. Nyomvályús útszakaszon ne engedjük a kerekeket a vályúban futni, ahol megáll a víz. Kopáshatár közeli mintamélységű gumikkal különösen óvatosan kell menni esőben, mert nő a fékút, csökkennek az elérhető kanyarsebességek, és kisebb tempónál jelentkezhet a felúszás.

Rendkívül zavaró, ha csíkot húz, vagy foltosan töröl az ablaktörlő, hiszen a szélvédőn a kilátás részleges, a fény a vízen megtörik, torz lesz a kép, amit egyáltalán láthat a sofőr. Nem elhanyagolható az sem, hogy a koszos üvegeken a vízcseppek jobban összeállnak. És nem csak kívül, belül is zavaró az üveg belső felületére tapadó zsíros réteg, amely megtöri a fényt.

Vezetés vízzel elárasztott utakon

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 11: Cars drive through a flooded street as Storm Charles hits mainland Portugal, in Lisbon on November 11, 2026. Portugal said it would shut schools, non-essential services and a top world tech conference on Wednesday, as it braces for gale-force winds of Storm Charles. Zed Jameson / Anadolu (Photo by Zed Jameson / Anadolu via AFP)
Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

Heves viharokat követően előfordulhat, hogy teljes útszakaszok vagy aluljárók kerülnek víz alá. Soha ne hajtson át nagy sebességgel mély vízen; egyrészt felúszhat a kerék (aquaplaning jelenség), amitől irányíthatatlanná válthat az autó, másrészt a felcsapódó víz bejuthat a motor légbeszívó nyílásán keresztül az égéstérbe, ami szinte kivétel nélkül súlyos motorkárosodáshoz vezet, mivel a folyadékot nem tudja a dugattyú összenyomni.

Alapszabály, hogy ha a elárasztott aluljáróhoz vagy útszakaszhoz ér, ahol a vízmélység nem becsülhető meg, azonnal álljon meg, forduljon vissza, és keressen másik útvonalat. Különösen veszélyesek azok a helyzetek, amikor sár és törmelék áramlik keresztül az úttesten. Ilyenkor az útfelület annyira csúszóssá válhat, hogy még egy enyhe sodrás is elég lehet ahhoz, hogy letolja a járművet az útról. Ha mégis egy elárasztott útszakaszon találja magát, próbáljon meg kitolatni a területről.

Vezetés ködben

időjárás, köd
Vezetés ködben
Fotó: Pexels

Ködre elsősorban a hajnali órákban, valamint szürkület idején lehet számítani a csapadékmentes napokon is, különösen erdők közelében, völgyekben. Az ősz derekára viszont már megérkeztek a tartósabb ködök, amelyek a nyílt térségeken, autópályák nyomvonala körül is kialakulnak. Ködös útszakaszra érve a sebesség csökkentésével lehet felkészülni a rövidebb látótávolságra, amely csökkenti az észlelési időt. Érdemes az első és a hátsó ködlámpákat is felkapcsolni a ködös szakaszokon, ezzel segítjük a többi közlekedőt az észlelésben, így óvjuk magunkat is, és támpontot is adunk egymásnak a távolságok felméréséhez, a forgalom követéséhez.

A ködös szakaszról kiérve a ködlámpákat le kell kapcsolni, mert normál látási viszonyok között a fényük zavaró, a hátsó mindig, az első pedig elsősorban éjszaka. De érdemes a normál nappali menetfény helyett a tompított világítást használni, mert annak a fényereje nagyobb, messzebbről észlelhető, valamint világítanak a hátsó lámpák is, amely a hátulról közeledőknek segíti a jármű észlelését.

Ködben a látótávolság- és az útfelület tapadóképességének a csökkenésére kell számolni, csak az esőhöz képest fordított arányban. Míg ködben a látótávolság rövidülése az elsődleges zavaró tényező, az útfelület nyálkássága csak a ráadás, esőben ez pont fordítva van. A ködben tapasztalható nyálkás útfelülethez képest, amelynek a tapadási minősége kiszámíthatóbban-egyenletesebben rosszabb, esőben az útfelület tapadása változóan rosszabb, attól függően, hogy mennyi csapadék maradt az aszfalton. Gondolunk itt például az úthibákban, kátyúkban, nyomvályúkban összegyűlő vízre, vagy az úttesten kialakuló vízátfolyásokra.

 

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