Alternatív hajtású autóbuszok tesztelése kezdődött meg a BKV-nál: mint arról korábban beszámoltunk, szorgalmasan falja a kilométereket egy bio-CNG hajtású Iveco a pesti oldalon (jelenleg a 217-es viszonylaton), most pedig Budán egy elektromos hajtású midi is utasokat szállít. Utóbbi jármű különösen érdekes lehet sokak számára, hiszen a legendás magyar buszmárka szárnyas logóját viseli. Az Ikarus 80e típusjelű, 8,54 méter hosszú, 60 (köztük 18 ülő) utas befogadására alkalmas, maximum 410 kilométer hatótávolságú jármű kifejezetten a kisebb forgalmú, szűk vagy éppen kis teherbírású utakra, köztük a Budai Vár területére tűnik ideálisnak.

Fotó: BKV Zrt./Facebook

Akkora, mint a régi Ikarus 405, csak nem füstöl

Hasonló igényeket támaszt a Gellérthegy úthálózata is, ahol a 27-es vonalon évtizedeken át a vegyes megítélésű Ikarus 405-ösök közlekedtek. Nem véletlenül kezdődik meg itt az új e-midi tesztelésre, ám a korábbi gyakorlattal ellentétben nem ingyen, hanem jeggyel vagy bérlettel tesztelhetik az utasok. Maga a 80e modell komoly előrelépést jelenthet tiszta és csendes üzemével, emellett a kínai (ez esetben CRCC) alapokra építkező székesfehérvári Ikarus bővülési terveit is mutatja. Tavaly már új csuklós modellje, a 180e is járt a fővárosban tesztüzemben, míg a modellcsalád alapmodelljének számító, szóló kivitelű 120e típusa jó ideje szériagyártású modell, és a nem csak vidéki városok tömegközlekedésében szolgál, hanem exportálják is.