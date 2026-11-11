Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítja az NNI azt a férfit, aki mozgó gépkocsiból működtetett, hamis mobil-bázisállomással zavart meg egy szolgáltatói hálózatot, és rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász SMS-eket küldött. Az ügy részleteiről ma közös sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), a Yettel Magyarország Zrt. (Yettel) és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

A hazai, első ilyen jellegű bűncselekmény felderítésének részleteibe a média képviselőit Bató Tibor, az NMHH Mérésügyi Igazgatóság igazgatója, Hári Krisztián, a Yettel biztonsági vezetője, valamint Zsikla Árpád r. százados, az NNI Digitális Bűnözés Elleni Főosztály kiber szakértője avatta be. A megszólalók ezen túl külön felhívták a figyelmet a különböző online eszközök tudatosabb használatára is.

Anomáliából támadás

Egy magyarországi mobilszolgáltató július közepén olyan, térben folyamatosan változó hálózati rendellenességeket észlelt, amelyeket nem lehetett visszavezetni hagyományos műszaki hibára. Július 17-én továbbították az adatokat a Nemzeti Nyomozó Irodának (NNI). Ezzel egy időben több előfizető a rendőrség nevében küldött, közlekedési jogsértésre hivatkozó SMS-t jelentett be a hatóságoknál. Az üzenetekben azt állították, hogy a címzett járművével közlekedési jogsértést követtek el Budapesten, és a részletek megtekintéséhez, illetve az ügy rendezéséhez egy internetes hivatkozás megnyitását kérték. Feladóként a „RENDORSEG” megnevezés jelent meg, a link azonban nem a rendőrség hivatalos ügyintézési felületére vezetett.

SMS Blaster

A szolgáltatói hálózati adatok, az ügyfélbejelentések, valamint az üzenetek érkezési helyének és idejének elemzése alapján az NNI kibernyomozóiban és a telekommunikációs szolgáltató szakembereiben felmerült, hogy az eseményeket egy úgynevezett Fake eNB, vagyis hamis bázisállomás okozza, melynek célja a tömeges üzenetek megjelenítése. Ez az úgynevezett SMS Blaster támadás, a gyakorlatban a tömeges csaló üzenetek továbbítására kialakított rádiótechnikai eszközrendszer és módszer gyűjtőneve. Ez egy olyan hordozható tárgy, amely valódi bázisállomásnak adja ki magát. Megtévesztő rádiójelet sugároz, ezért a közelében lévő telefonok rövid időre leválhatnak a szolgáltató valódi hálózatáról, és a hamis állomáshoz kapcsolódhatnak. Ezen időszak alatt a telefon szolgáltatói elérése szünetel, egy időre megszakad vagy korlátozottá válik. A támadás tehát egyszerre alkalmas a felhasználók megtévesztésére és az elektronikus hírközlési hálózat rendeltetésszerű működésének akadályozására.