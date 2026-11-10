November végén Németország is bevezeti a digitális jogosítványt, ami azt jelenti, hogy közúti ellenőrzésnél (vagy baleseti helyszínelésnél) a járművezetők az i-Kfz-App nevű mobiltelefonos alkalmazásban mutathatják be az okmányukat. Mellette azonban a megszokott plasztikkártya is érvényes marad, olyannyira, hogy azt külföldi utazásnál minden sofőrnek magánál kell tartania, ott ugyanis nem érvényes a német digitális jogosítvány. Ez a szabályozás hasonló amúgy a dán, a norvég, a spanyol és a lengyel gyakorlathoz, és fontos tudni, hogy Magyarországon is elfogadják a QR-kóddal igazolható vezetési jogosultságot a Digitális Állampolgárság (DÁP) applikációból.

Jogosítvány: több millió embert érintő változás jön az uniós jogosítványoknál Fotó: Kraftfahrt Bundesamt

De vajon mikor érkezhet el az idő arra, hogy nemzeti hatáskörök fölé emelkedve, egységesen szabályozzák az Európai Unióban az elektronikus vezető engedélyeket? Nos, a tavaly lefektetett irányelveket követve már gőzerővel dolgoznak a legtöbb tagállam végrehajtó szervei az új közös e-okmányon, melyet az Európai Digitális Személyazonosság Pénztárcán keresztül lehet majd ingyenesen igényelni. Az új digitális EU-s jogosítványhoz kapcsolódó tagállami jogszabályi hátteret 2028 végéig kell elfogadni, és az egységes bevezetés 2030-ig várható, addig azonban, mint a német példából is látszik, sok ország saját hatáskörében is lép.