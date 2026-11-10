ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kellemetlen meglepetést hoztak a friss adatok, gyorsul a drágulás Magyarországon

autós hír

Több millió embert érintő változás jön az uniós jogosítványoknál

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
November végétől Németországban is elérhetővé válik a digitális jogosítvány, de az újítás nem jelenti a hagyományos okmány végét. Eközben az Európai Unió már az egységes elektronikus vezetői engedély bevezetésén dolgozik, amely néhány éven belül minden tagállamban megváltoztathatja az autósok ügyintézését.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírNémetországautóvezetőjogosítvány

November végén Németország is bevezeti a digitális jogosítványt, ami azt jelenti, hogy közúti ellenőrzésnél (vagy baleseti helyszínelésnél) a járművezetők az i-Kfz-App nevű mobiltelefonos alkalmazásban mutathatják be az okmányukat. Mellette azonban a megszokott plasztikkártya is érvényes marad, olyannyira, hogy azt külföldi utazásnál minden sofőrnek magánál kell tartania, ott ugyanis nem érvényes a német digitális jogosítvány. Ez a szabályozás hasonló amúgy a dán, a norvég, a spanyol és a lengyel gyakorlathoz, és fontos tudni, hogy Magyarországon is elfogadják a QR-kóddal igazolható vezetési jogosultságot a Digitális Állampolgárság (DÁP) applikációból. 

Jogosítvány: több millió embert érintő változás jön az uniós jogosítványoknál
Jogosítvány: több millió embert érintő változás jön az uniós jogosítványoknál Fotó: Kraftfahrt Bundesamt

De vajon mikor érkezhet el az idő arra, hogy nemzeti hatáskörök fölé emelkedve, egységesen szabályozzák az Európai Unióban az elektronikus vezető engedélyeket? Nos, a tavaly lefektetett irányelveket követve már gőzerővel dolgoznak a legtöbb tagállam végrehajtó szervei az új közös e-okmányon, melyet az Európai Digitális Személyazonosság Pénztárcán keresztül lehet majd ingyenesen igényelni. Az új digitális EU-s jogosítványhoz kapcsolódó tagállami jogszabályi hátteret 2028 végéig kell elfogadni, és az egységes bevezetés 2030-ig várható, addig azonban, mint a német példából is látszik, sok ország saját hatáskörében is lép. 

 

Szóljon hozzá!