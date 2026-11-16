Jött egy új japán autó 20 éve, és felforgatta Európa piacát

Kiejteni még csak-csak tudták a 2006-os Párizsi Autószalon látogatói a vadonatúj Nissan nevét, ám az iráni nomád népcsoport (kaskáik) nevéből eredő Qashqai szó helyes leírása már sokak számára komoly kihívást jelentett. Ez azonban nem akadályozta meg a klasszikus személyautók és a SUV-ok keresztezésének tekinthető, a kompakt kategóriában úttörőnek számító crossover modellt abban, hogy hatalmas sikert arasson az európai vevők körében: a forgalmazás első kilenc hónapjában százezer darab talált gazdára belőle. Sikerének egyik titka az ideális méret mellett az volt, hogy kifejezetten az itteni vevők igényei szerint tervezték a vadonatúj angol dizájnstúdióban - amúgy a gyártás helyszíne szintén Nagy-Britannia (a sunderlandi üzem) volt.

Fotó: Nissan

A kevésbé karakteres Almera utódjának szánt új, megemelt modell első- vagy összkerékhajtással, a bevált szívó benzinesek mellett Renault dízelmotorokkal, sőt, még 21 centivel megnyújtott, hétüléses +2 kivitelben is elérhető volt, sikeres koncepcióját pedig hamar lemásolták az európai és ázsiai gyártók. Alig néhány év leforgása alatt a piac egyik legnépszerűbb szegmensévé vált a kompakt crossovereké, de a Nissan mérnökei sem ültek a babérjaikon, hanem 2013-ban bemutatták a Qashqai második generációját. Ennél a japán autónál már javítottak a minőségérzeten, a dízelek után a benzinesek is turbófeltöltést kaptak, új extrák érkeztek, a sikersztori pedig folytatódott.

Fotó: Nissan

Napjainkban a 2021 óta gyártott harmadik nemzedék áll a szalonokban, melynek érdekessége, hogy a kedvező árú lágy hibrid mellett már e-Power hajtással is kapható. Utóbbinál kizárólag a villanymotor hajtja a kereket, a háromhengeres benzines áramfejlesztőként szolgál, így a takarékosság mellé nem társul hatótávstressz. Napjainkig összesen 4,1 millió Qashqai talált gazdára Európában, amivel a Toyota Yaris után kontinensünk legkelendőbb japán autója volt az elmúlt két évtizedben. Nem is maradhatott el az ünneplés a Nissannál, ez alkalomra egy új példányt levették a gyártósorról, és Dale Laendl digitális művész ötlete alapján a 2000-es évek közepének stílusára dekorálták, az utasterében pedig CD-k és print magazinok sorakoznak.