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autós hír

Kamion szorította le az Opelt az M0-áson, valóságos csoda, hogy nem történt súlyos baleset – videó

1 órája
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Úgy váltott sávot a teherautó sofőrje, hogy nem nézett tükörbe.
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autós hírfedélzeti kameraBpiAutósokM0

A Bpiautósok friss videójának első jelenete az M0-áson történt október 26-án, egy Opel Zafira haladt – kezdetben – a belső sávban, majd eléhajtott előzési célból egy kamion. Az Opel sofőrje emiatt a forgalom elöl elzárt területre hajtott, ám az útburkolat ezen szakasza szinte azonnal véget ért, és jött a földes rész. Szinte csodával határos, hogy a nyomvonalanként eltérő burkolat miatt nem veszítette el a sofőr az uralmát a jármű felett, így a felvételt elnézve talán nem történt anyagi kár sem.

Ütközés a Soroksári úton

A második esetnél egy közlekedési lámpás kereszteződésben történt balesetet rögzített a fedélzeti kamera. "Már a Soroksári útra kanyarodóknak piros lehetett, ezt abból gondolom, hogy a Budapest Park felől megindult a forgalom és nekünk is másodperceken belül zöld volt a jelzés. – írta meg a kamerás autó sofőrje. Az eset szeptember 21-én, reggel történt a Soroksári úton, a Rákóczi híd alatt.

Gátlástalan mazdás Soroksáron

A harmadik felvételen egy Mazda3 sofőrje mutat be egészen sajátos manővert Sokoskáron. Először a jobbra kanyarodó sávban a piroson áthajt, majd áttér az egyenesen menő sávba, ahol szintén áthajt a piroson és továbbhalad.  A felvétel október 27-én, reggel készült Budapesten, a XIII. kerületben, a Haraszti úton.

 

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